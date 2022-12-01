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TTB Başkanı Fincancı'nın dosyası değerlendirmeye alındı

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#Türk Tabipler Birliği#Şebnem Korur Fincancı#İddianame
TTB Başkanı Fincancının dosyası değerlendirmeye alındı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 01, 2022 12:23

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı hakkında, “Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan Ankara'da hazırlanıp yetkisizlik kararıyla İstanbul'a gönderilen iddianame, İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi'nce değerlendirmeye alındı.

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Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) terör operasyonlarında kimyasal silah kullandığını iddia eden TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı, hakkında başlatılan soruşturma kapsamında, 26 Ekim'de İstanbul'da gözaltına alındı. Fincancı, soruşturmanın Ankara'da başlamasından dolayı Ankara'ya götürüldü. Ankara'da çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından Şebnem Korur Fincancı tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Fincancı hakkında iddianame düzenlendi. İddianamede Fincancı'nın, Türk Tabipleri Birliği merkez konsey başkanı olarak ulusal düzeyde ve resmi sıfat ile gayriresmi haber kanalına canlı bağlantı yaparak bulunduğu makamı, mesleki konumunu propaganda faaliyetinde kullandığı da aktarılıp, 'terör örgütü propagandası' suçundan 7,5 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.

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İddianame Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Dosyayı inceleyen mahkeme, Şebnem Korur Fincancı'nın ikamet adresinin İstanbul olmasından dolayı dosyaya yetkisizlik kararı vererek İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi. Mahkeme, Şebnem Korur Fincancı'nın tutukluluk halinin de devamına hükmetti. 

FİNCANCI'NIN DOSYASI İSTANBUL'A ULAŞTI

Dosya İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na ulaştı. iddianame İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Mahkeme iddianameyi kabul edip etmeyeceğini değerlendirecek. İddianame kabul edilirse duruşma günü verilecek.

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#Türk Tabipler Birliği#Şebnem Korur Fincancı#İddianame

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