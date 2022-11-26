TTB Başkanı Fincancı’nın 7.5 yıl hapsi istendi

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Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edilen iddianamede, Milli Savunma Bakanlığı’nın ihbarı üzerine, Fincancı hakkında soruşturma başlatıldığı, yapılan araştırmada şüphelinin konuşma yaptığı Medya Haber TV’nin PKK ile irtibatlı olduğunun tespit edildiği anlatıldı. Şüphelinin katıldığı televizyon programında terör örgütü PKK’nın propagandasını yaptığının elde edilen görüntülerden sabit olduğu ifade edildi. İddianameyi, kabul eden mahkeme, “kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin bulunması, sanığın henüz mahkemece savunmasının alınmamış olması, sanığın tutuklu kaldığı süre gözetilerek sanığın kaçma şüphesi devam ettiğinden bu aşamada adli kontrol hükümlerinin yetersiz kalacağı” gerekçesiyle Fincancı’nın tutukluluk halinin devamınakarar verdi. Mahkeme, yetkili mahkemenin İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi olduğu” gerekçesiyle de yetkisizlik kararı da verdi.