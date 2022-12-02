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TTB Başkanı Fincancı hakkındaki iddianame kabul edildi

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#Şebnem Korur Fincancı#TTB#Türk Tabipleri Birliği
TTB Başkanı Fincancı hakkındaki iddianame kabul edildi
Oluşturulma Tarihi: Aralık 02, 2022 14:11

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı hakkında, 'Terör örgütü propagandası yapmak' suçundan Ankara'da hazırlanıp yetkisizlik kararıyla İstanbul'a gönderilen iddianame, İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Fincancı 23 Aralık'ta hakim karşısına çıkacak.

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TSK'ya yönelik açıklamalarıyla ilgili hakkında başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı hakkında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan ve yetkisizlik kararıyla İstanbul'a gönderilen iddianame kabul edildi.

Fincancı'nın, ulusal düzeyde ve resmi sıfatı ile gayriresmi bir haber kanalında canlı bağlantı yaparak, bulunduğu makamı, mesleki konumunu propaganda faaliyetinde kullandığı ifade edilen iddianamede, 'Terör örgütü propagandası yapmak' suçundan 7,5 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi. Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilerek, Fincancı'nın ikamet adresinin İstanbul olması nedeniyle yetkisizlik kararıyla gönderilen iddianame, İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından incelendi.

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TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı hakkında iddianame düzenlendiTTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı hakkında iddianame düzenlendiHaberi görüntüle

İddianameyi kabul eden mahkeme, Fincancı'nın tutukluluk halinin devamına karar verdi. TTB Başkanı Fincancı'nın yargılanmasına 23 Aralık Cuma günü başlanacak.

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#Şebnem Korur Fincancı#TTB#Türk Tabipleri Birliği

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