TŞOF Temsilcisi Hürriyet’e konuştu: Paniğe gerek yok

Hürriyet’e konuşan Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) UKOME Temsilcisi, İstanbul Umum Servis Aracı İşletmeleri Esnaf Odası Başkanı Günhan Sınar, yeni bir yönetmelik hazırlığında olunduğunu belirterek vatandaşlara sakin olmaları çağrısında bulundu. Şoförler Odaları tarafından basılan plakaların geçerli sayılacağını vurgulayan Sınar, teknik farklılıkların sorun oluşturmayacağını ifade etti.

PANİĞE GEREK YOK

Günhan Sınar, sürece ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı: “Vatandaşlar paniklemesin, çıkacak yönetmeliği bekleyelim. Şu anda bununla ilgili bir ceza uygulaması yapılmıyor, sadece bilgilendirme yapılıyor. Yönetmelik hazırlanacak, standartlar belirlenecek ve herkes ona göre hareket edecek. Henüz ortada bir yönetmelik yok. Yönetmelik hazırlanır, ardından vatandaşlara süre verilir. 1 Nisan tarihinin ileriye atılacağını düşünüyorum. Hiçbir idari düzenleme ertesi gün zorunlu hale getirilmez.

Plakalar TŞOF’a bağlı odalar tarafından basılıyor. Sayın Bakanımız bu plakaların geçerli sayılacağını ifade etti. Orada kalınlık, incelik gibi küçük farklılıklar olabilir ama bu plakalar geçerli kabul edilecek.

Şoförler odalarımızda kuyruklar oluştu ama buna gerek yok. Yönetmelik çıkacak, ardından zaten süre tanınacak. Vatandaşlarımız bekleyebilir.”

GÖZLER YENİ YÖNETMELİKTE

Hem sektör temsilcileri hem de araç sahipleri şimdi gözünü hazırlanacak yeni yönetmeliğe çevirdi. Düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle birlikte plaka standartlarının netleşmesi ve geçiş sürecinin takvime bağlanması bekleniyor.

Yeni trafik düzenlemesiyle ayrıca, seyir halindeki sürücülerin multimedya ekran kullanımına yönelik denetimlerin sıkılaştırılması hedefleniyor.