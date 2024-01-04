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TSK’ya yeni gemiler yolda

Güncelleme Tarihi:

#Savunma Sanayii İcra Komitesi#Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan#KAAN
TSK’ya yeni gemiler yolda
Oluşturulma Tarihi: Ocak 04, 2024 07:00

Savunma Sanayii İcra Komitesi, dün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe’de toplandı.

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Toplantıda uçak gemisi tasarımı, yeni tip çıkarma gemilerinin, yeni nesil mayın avlama gemisinin, milli hücumbotun inşasına yönelik kararlar alındı. Yeni İHA/SİHA’ların envantere alınması ile Milli Muharip Uçak KAAN’ın gelecek dönem faaliyetleri görüşüldü. Toplantı sonrasında İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada özetle “Platform projelerinin yanı sıra yeni füze, radar, elektronik harp, haberleşme, muhtelif silah, mühimmat ve teçhizatlar, hava savunma sistemleri ile uydu ve uzay sistemleri gibi geniş bir yelpazede çok sayıda proje için karar alındı. Geçtiğimiz yıla göre yüzde 27’lik artışla 5.5 milyar dolarlık rekor bir seviye ve kilogram başına ortalama 65 doları aşan ihracat rakamı ile savunma sanayimiz Türkiye ekonomisine ve dolaylı olarak toplumsal refaha yüksek bir katkı sağlamıştır” denildi.

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#Savunma Sanayii İcra Komitesi#Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan#KAAN

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