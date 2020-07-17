TSK’ya yeni disiplin Meclis’ten geçti

UZMAN ASKERE 5 YIL DAHA

Astsubay kıdemli başçavuşların 55 olan yaş haddi, 60’a uzatıldı. Rütbe yaş sınırı; teğmen ve üsteğmen için 49, yüzbaşı için 55, binbaşı için 56, yarbay için 57, albay için 60 oldu. Sözleşmeli erbaş ve erler, hafta içi mesai sonrası ve hafta sonu görev yerlerinden (kışla veya karargâh) ayrılabilecek. Ayrıca sözleşmeli erbaş ve erlere de aile yardımı ödeneği verilecek.

DİSİPLİNE YENİ DÜZEN

Genelkurmay’ın Milli Savunma Bakanı’na (MSB) bağlanması nedeniyle TSK disiplin sistemi de yeniden düzenlendi. General ve amirallerin disiplin soruşturmalarını artık MSB’de kurulan Yüksek Disiplin Kurulu yürütecek. Bu kurul, Milli Savunma Bakanı’nın başkanlığında, Genelkurmay Başkanı, ilgili Kuvvet Komutanı, Bakan Yardımcısı, Genelkurmay Personel Başkanı, Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü ile Personel Genel Müdürü’nden oluşacak. Hakkında disiplin soruşturması açılan bir asker ordudan ayrılsa veya emekli de olsa dosya kapanmayacak. Disiplin amirleri, erbaş ve erlere, 7 ila 30 gün arasında disiplin hapsi uygulayabilecek. Oda hapsi, yedek subaylar, yedek astsubaylar ile erbaş ve erlerin askerlik sürelerine eklenecek ve o kadar geç terhis edilecek.

GEÇİCİ GÖREV GÜNDELİĞİ

Suriye sınır birlikleri için ödenen “geçici görev gündeliğinde” üst süre sınırı uygulanmayacak. Terörle mücadelede “birinci derece kritik” kabul edilen iller ve ilçelerde takviye kuvvet olan MSB personeli de bu haktan yararlanacak. Terörle mücadelede görevli sağlık astsubayları sağlık tazminatı alacak. Ayrıca statüler arası geçiş sınavlarına ek başvuru müracaat hakkı tanındı.