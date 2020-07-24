TSK’ya 21 yeni general-amiral

Her yıl ağustosun ilk günleri yapılan ancak bu yıl Kurban Bayramı’na denk gelmesi nedeniyle bir hafta öne çekilen yaz dönemi Yüksek Askeri Şûra (YAŞ) toplantısı, dün Beştepe’de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Yaklaşık 1 saat süren YAŞ’ta Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz’ün görev süreleri bir yıl daha uzatıldı. Kara’da ve Deniz’de terfi bekleyen iki “kor” bir üst rütbeye yükseltildi. Kara Kuvvetleri’nde Genelkurmay 2. Başkanı Korgeneral Metin Gürak orgeneralliğe, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nda da Donanma Komutanı Koramiral Ercüment Tatlıoğlu oramiralliğe yükseldi.

GENERAL-AMİRAL SAYISI ARTTI

TSK’da 226 olan general ve amiral sayısı 21 arttırılarak 247’ye yükseltildi. 30 Ağustos’tan itibaren geçerli olacak kararlara göre, 17 general ve amiral bir üst rütbeye, 51 albay general ve amiralliğe yükseltilirken, 35 general ve amiralin görev süreleri bir yıl, 294 albayın görev süreleri de iki yıl uzatıldı. 30 general ve amiral ise kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildi.

TERFİ ALANLAR

Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nda Korgeneral Metin Gürak orgeneralliğe terfi ederken, tuğgeneraller Tevfik Algan, Halil Soysal, İdris Acartürk, Zorlu Topaloğlu, Muammer Alper, Emre Tayanç, Hakan Öztekin, Davut Ala ve Sıtkı Varlı tümgeneralliğe terfi oldu. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nda Koramiral Ercüment Tatlıoğlu oramiralliğe, Tümamiral Aydın Şirin Koramiralliğe yükselirken, tuğamiraller Ayhan Gedik ve Mustafa Kaya tümamiralliğe terfi etti. Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nda da tuğgeneraller Yaşar Kadıoğlu ve Hüseyin Duman tümgeneral oldu.

FETÖ MAĞDURLARININ HAKLARI

Tümgeneralliğe yükselen Davut Ala, 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında FETÖ’cülere karşı mücadele ederken gazi olmuştu. İdris Acartürk de FETÖ’nün kumpas mağdurları arasında yer alarak hapis yatmıştı. Hava’da Yaşar Kadıoğlu özel sektörden Türk Hava Kuvvetleri’ne albay rütbesiyle geri dönmüş, geçen yıl tuğgeneralliğe, bu yıl da tümgeneralliğe terfi etmiş oldu.

MASKELİ-MESAFELİ YAŞ

◊ Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Yüksek Askeri Şûra (YAŞ) üyeleri ‘maskeli ve mesafeli’ şekilde Anıtkabir’i ziyaret etti. Anıtkabir Özel Defteri’ni imzalayan Erdoğan, “Suriye’den Libya’ya Doğu Akdeniz’den terörle mücadeleye kadar farklı cephelerde elde ettiğimiz tarihi başarılar ülkemizin gücünü ve ordumuzun yeteneklerini ortaya koymaktadır” dedi. ‘TSK, KEM GÖZLERE KARŞI VATANIN TEMİNATI’

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Aslanlı Yol’un başındaki yerini almasının ardından Anıtkabir’deki tören başladı. Erdoğan başkanlığında, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Aslanlı Yol’dan geçerek mozoleye çıktı. Erdoğan’ın Aslanlı Yol’da yürürken bazı YAŞ üyeleriyle konuşması dikkat çekti.

Erdoğan, ay yıldız motifli çelengi Atatürk’ün mozolesine bırakmasının ardından, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Erdoğan başkanlığındaki heyet, mozoleye çıkan merdivende Atatürk’ün “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir” sözünün yer aldığı yazı önünde fotoğraf çektirdikten sonra Misak-ı Milli Kulesi’ne geçti. Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri’ni imzalayarak, şu ifadeleri kullandı:

“Aziz Atatürk, YAŞ üyeleri olarak 2020 toplantısı vesilesiyle huzurunuzda bulunuyoruz. Kurduğun ve bizlere emanet ettiğin Türkiye Cumhuriyeti’ni 2023 hedeflerine ulaştırmak için çalışmaya devam ediyoruz. Suriye’den Libya’ya Doğu Akdeniz’den terörle mücadeleye kadar farklı cephelerde elde ettiğimiz tarihi başarılar ülkemizin gücünü ve ordumuzun yeteneklerini ortaya koymaktadır. Yüksek disiplini, vazife şuuru, caydırıcılığı ve üstün kabiliyetleriyle Türk Silahlı Kuvvetleri, kem gözlere karşı vatanımızın güvenliği ve bekasının teminatı olmayı sürdürmektedir. Bu düşüncelerle zatı alinizi ve kahraman şehitlerimizi rahmetle anıyor, şura toplantımızın ülkemiz, milletimiz ve Türk Silahlı Kuvvetlerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Ruhun şad olsun.”

AKSAKALLI VE TEMEL EMEKLİYE SEVKEDİLDİ

Dünkü YAŞ’ta 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Özel Kuvvetler Komutanı olan, TSK’nın El Bab’a yönelik harekatında da önemli görevler üstlenen ancak daha sonra 2. Ordu Komutanlığı’na atanan Korgeneral Zekai Aksakallı emekli edildi. Van Asayiş Kolordu Komutanıyken 15 Temmuz darbe girişiminde vekaleten 2. Ordu Komutanı olan 27 Temmuz 2016’da bu göreve asaleten getirilen Org. İsmail Metin Temel de bekleme süresi bitmeden kadrosuzluktan emekliye sevk edilenler listesinde. (◊ ANKARA)