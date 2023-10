TSK’ya 2 yıl daha izin

Haberin Devamı

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Irak ve Suriye’de görev yapmasına dair Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla TBMM Başkanlığı’na gönderilen tezkere, dün Genel Kurul’da görüşüldü. AK Parti, MHP ve İYİ Parti’nin “evet”, CHP ve HEDEP grubunun “hayır” dediği, Saadet Partisi’nin ise grubunu serbest bıraktığı oylamada, tezkere 357 kabul 164 ret oyu ile kabul edildi. Tezkereye göre, TSK 30 Ekim 2023 tarihinden itibaren gerektiği takdirde sınır ötesi harekat ve müdahalede bulunmak üzere iki yıl süreyle Irak ve Suriye’ye gönderilebilecek.

‘BARIŞ TEZKERESİ’

Görüşmeler sırasında “evet” ve “hayır” oyu veren partiler arasında sık sık tartışmalar da yaşandı. Milli Savunma Komisyonu Başkanı AK Partili Hulusi Akar, HEDEP milletvekillerinin “Savaşa hayır” sözlerine tepki göstererek, “Kimsenin toprağında gözümüz yok. ‘Savaşa hayır’ diyorsunuz, bizim savaşla alakamız yok, bu barış tezkeresi” değerlendirmesinde bulundu. İYİ Parti Grup Başkanvekili Musavat Dervişoğlu da şunları kaydetti: “Tezkerenin içinde bulunan ‘yabancı silahlı kuvvetler’ ifadesinin tezkereye ‘hayır’ oyu verilmesine gerekçe teşkil edeceğini düşünmek yanlıştır. 2015’den beri TBMM’ye gelen tüm Irak-Suriye tezkerelerinde ‘yabancı silahlı kuvvetler’ ibaresi bulunmasına rağmen benzer tezkerelere 2015, 2017 ve 2019’da ‘evet’ oyu vermek, 2021’de de ‘hayır’ demek ve şimdi de ‘hayır’ denileceğini söylemek CHP açısından izaha muhtaç bir çelişkidir.”

‘YABANCI ASKER POSTALI İSTEMİYORUZ’

CHP Grup Başkanvekili Burcu Köksal da Dervişoğlu’nun CHP’ye yönelik eleştirisine, “Tavrımız muhalefete muhalefet etmek değil. Türkiye Cumhuriyeti topraklarında yabancı askeri postalını istemiyoruz. Biz bu ülkeyi yabancı askerlerin postallarına çiğnetmeyeceğiz” karşılığını verdi. AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin de “CHP’liler niçin ‘hayır’ dediklerinin farkında değiller” eleştirisinde bulundu.

CUMHURBAŞKANI BELİRLEYECEK

Genel Kurul’da kabul edilen tezkerede özetle şunlar kaydedildi: “Terör tehdidi ve her türlü güvenlik riskine karşı uluslararası hukuk çerçevesinde gerekli her türlü tedbiri almak, Irak ve Suriye’deki tüm terör örgütlerinden ülkemize bundan sonra da yönelebilecek saldırıları bertaraf etmek ve kitlesel göç gibi diğer muhtemel risklere karşı milli güvenliğimizin idame ettirilmesini sağlamak, güney kara sınırlarına mücavir bölgelerde tek taraflı bölücü girişimler ve bunlarla ilgili olabilecek gelişmeler istikametinde Türkiye’nin menfaatlerini etkili bir şekilde korumak ve kollamak, ileride telafisi güç bir durumla karşılaşmamak için süratli ve dinamik bir politika izlenmesine yardımcı olmak üzere hudut, şümul, miktar ve zamanı Cumhurbaşkanınca takdir ve tayin olunacak şekilde, TSK’nın gerektiği takdirde sınır ötesi harekat ve müdahalede bulunmak üzere yabancı ülkelere gönderilmesi ve aynı amaçlara matuf olmak üzere yabancı silahlı kuvvetlerin Türkiye’de bulunması, bu kuvvetlerin Cumhurbaşkanının belirleyeceği esaslara göre kullanılması ile risk ve tehditlerin giderilebilmesi için her türlü tedbirin alınması ve bunlara imkan sağlayacak düzenlemelerin Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek esaslara göre yapılması için TBMM kararı ile 30 Ekim 2023’e kadar uzatılan iznin süresinin, iki yıl uzatılması hususunda gereğini sunarım.”