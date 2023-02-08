TSK'nın 'uçan kaleleri' deprem bölgelerine yardım taşıyor

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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremin ardından arama- kurtarma çalışmaları sürdürülüyor. Depremin ardından Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde kurulan Afet Acil Durum Kriz Masası ile gelen taleplere yanıt verilirken, bölgeye arama- kurtarma ekiplerinin ulaştırılması için 'hava yardım koridoru' oluşturuldu. Gün boyu deprem bölgesine arama- kurtarma ekipleri ile onların ekipmanı ve yardım malzemeleri taşınırken, faaliyetler gece boyunca devam etti. A400M dahil nakliye uçaklarının da olduğu 75 hava aracı ile 350'den fazla sorti destek uçuşu yapıldı. Çalışmalar kapsamında deprem bölgesinden alınan yaralılar da uçaklarla taşındı.

Bunların yanı sıra dün ve bugün hava şartlarının uygun olmasının ardından TSK, bölgeye personel ve yardım malzemesi nakline katkı sağlamak için aralarında 'uçan kale' olarak da nitelendirilen CH-47 tipi helikopterlerin de olduğu genel maksat helikopterleri sevk ediyor. Hatay başta olmak üzere depremden etkilenen bölgelere genel maksat helikopterleriyle sürekli olarak personel ve yardım malzemesi taşınıyor. Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı 30 helikopter, çalışmalara katıldı. Batıdaki birliklerden sevk edilecek helikopterlerle bu rakamın daha da artacağı belirtildi.

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Öte yandan afet bölgelerindeki çalışmaların koordinasyonu için görevlendirilen 2 Akıncı TİHA da uçuşlara devam ediyor.