TSK’nın Suriye’de 5 önceliği

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Yeni bir dönemin başladığı Suriye’de mevcut durum ve tüm gelişmeler Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından yakından takip ediliyor. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynaklarına göre, Suriye’nin kuzeydoğusunu işgal altında tutan terör örgütü PKK/YPG’nin tasfiyesi bir numaralı öncelik. Suriyelilerin gönüllü, güvenli ve saygın bir şekilde dönüşlerinin sağlanması, Suriye’nin egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün desteklenmesi, terör örgütlerine karşı önleyici ve yok edici tedbirler alınması ile Suriye’deki yeni yönetimle terörle mücadele konusunda işbirliği de TSK’nın öncelikleri arasında yer alıyor.

SURİYE’DE TUTUMUMUZ NET

MSB kaynakları, Esad rejiminin devrilmesinin ardından Suriye’deki son duruma ilişkin, “Ülkemizin ve Suriye’nin güvenliğine tehdit oluşturan terörist grupların sahada attıkları her adım takip edilmekte, önleyici ve yok edici tedbirler alınmakta. Bölgedeki terör örgütleriyle mücadele konusundaki tutumumuzun net olduğunu bir kez daha vurguluyoruz” dedi. Türkiye’nin dün olduğu gibi bugün de Suriye halkının yanında olduğunu vurgulayan kaynaklar, “Suriye’nin toprak bütünlüğü, siyasi birliği, güvenlik ve istikrarının sağlanması için elinden geleni yapmaya devam edecek. Ülkemizin ve Suriye’nin güvenliğine tehdit oluşturan terörist grupların sahada attıkları her adım takip edilmekte, önleyici ve yok edici tedbirler alınmakta. Bölgedeki terör örgütleriyle mücadele konusundaki tutumumuzun net olduğunu bir kez daha vurguluyoruz” açıklamasını yaptı.

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TSK’NIN FIRAT’IN DOĞUSUNA OPERASYON İHTİMALİ

- MSB kaynakları, TSK’nın veya SMO’nun Fırat’ın doğusundaki PKK/YPG’ye operasyon hazırlığı içerisinde olduğuna dair haberle ilgili de değerlendirmelerde bulundu. Kaynaklar, “Terör örgütünün sınırlarımıza ve Suriye’deki harekât bölgelerimize yönelik tehdit durumu devam etmektedir. PKK/YPG terör örgütü silah bırakana, içindeki yabancı savaşçılar Suriye’yi terk edene kadar terörle mücadele kapsamında hazırlıklarımız ve tedbirlerimiz devam edecektir. Suriye’deki yeni yönetim ve onun ordusu olan Suriye Milli Ordusu’nun Suriye halkı ile birlikte, terör örgütü PKK/YPG tarafından işgal edilen bölgeleri kurtaracağına inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

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PKK/YPG İŞBİRLİĞİNİN KILIFI DEAŞ

Bakanlık kaynakları, ABD’nin Suriye’de hâlâ DEAŞ’ı gerekçe göstererek, terör örgütü PKK/YPG’yi desteklemesiyle ilgili de şu değerlendirmeleri yaptı: “Biz uzun yıllardır ABD’ye aynı şeyleri söylüyoruz. DEAŞ terör örgütü ile mücadele konusunda ortak mücadele için kendi kuvvetlerimizi tahsis edebileceğimizi ifade ediyoruz. Ama şu ana kadar bu konuda duymazlıktan geldiler. Son yıllarda DEAŞ terör örgütünün Suriye’de bir saldırısı veya faaliyeti ne görüldü, ne de duyuldu. ABD’nin terör örgütü DEAŞ ile mücadele söylemleri; bir diğer terör örgütü olan PKK/YPG ile işbirliğini sürdürebilmenin bir kılıfı olduğunu görüyoruz. Önümüzdeki dönemde ABD’nin de pozisyonunu tekrar değerlendirmesini bekliyoruz.”

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ABD’NİN DİLİ SÜRÇTÜ

- Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü’nün yaptığı bir açıklamada, Türkiye ile terör örgütü PKK/YPG/SDG arasında ateşkes konusunda uzlaşı sağlandığına dair açıklamasına ilişkin ise “Türkiye olarak herhangi bir terör örgütü ile görüşmemiz söz konusu değildir. Yapılan açıklamayla ilgili bir dil sürçmesi olduğunu düşünüyoruz” dedi.