TSK’nın Somali görevi uzatıldı

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TSK’ya bağlı denizci birliği, 2009’dan beri TBMM kararıyla Aden Körfezi, Somali açıkları, Arap Denizi bölgesinde BM kararları çerçevesinde deniz haydutluğu, silahlı soygun ve denizde terörizme karşı ortak mücadeleye katkı sağlıyor. Bu birliğin görev süresi 17 Ocak 2024’te bir yıl uzatılmıştı. Genel Kurul’da dün kabul edilen yeni tezkereyle, “hudut, şümul, miktar ve zamanı Cumhurbaşkanlığınca takdir ve tayin olunacak şekilde” BM Güvenlik Konseyi kararına ve uluslararası hukuktan kaynaklanan yükümlülüklerimize uygun biçimde Türk birliği görevlendirilecek.

Türkiye ile Somali arasında 8 Şubat 2024 tarihinde Savunma ve Ekonomik İşbirliği Çerçeve Anlaşması’nın imzalandığı anımsatılan tezkerede, savunma işbirliğinin güçlendirilmesi, Somali’nin ekonomik kaynaklarının daha etkin ve verimli kullanılmasına yönelik faaliyetlerin destekleneceği vurgulandı. Tezkerede, “Somali’yle gerçekleştirilecek bu işbirliği sayesinde, Somali’nin ekonomik kaynaklarının güvence altına alınması ve dış ticaretimizde ile deniz taşımacılığımız açısından kilit önemdeki bölgede istikrara ve güvenliğe katkıda bulunulması ve Somali’yle dostluğumuzun tahkim edilmesi, ayrıca uluslararası barış ve istikrarı tehlikeye düşüren ve milli menfaatlerimizi de olumsuz yönde etkileyebilen Aden Körfezi, Arap Denizi ve mücavir bölgelerdeki terörizm, deniz haydutluğu ve silahlı soygun eylemlerine karşı yürütülen çabalara ülkemizin desteğinin pekiştirilmesi sağlanacaktır. Deniz kaynaklarının Somali ekonomisine kazandırılmasını hedeflemektedir” denildi.