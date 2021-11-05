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TSK'nın sınır ötesi operasyonları için köpekler Bursa’da eğitiliyor

#Türk Silahlı Kuvvetleri#Köpek#Eğitim
TSKnın sınır ötesi operasyonları için köpekler Bursa’da eğitiliyor

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) eğitimli köpekleri, Bursa'daki Askeri Veteriner Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı Köpek Üretim ve Eğitim Tabur Komutanlığı'nda yetiştiriliyor. 7 farklı branşta zorlu bir eğitim sürecinden geçen köpeklerin branşlarından biri de ‘keşif’. Güç, cesaret ve çeviklikleriyle ön plana çıkan keşif köpekleri yurt içi ve sınır ötesi operasyonlarda etkin rol oynuyor.

TSKnın sınır ötesi operasyonları için Bursa’da eğitiliyorlarTSKnın sınır ötesi operasyonları için Bursa’da eğitiliyorlar
TSKnın sınır ötesi operasyonları için Bursa’da eğitiliyorlar

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Gemlik'teki merkezde üretilen ve yetiştirilen Zerdava, Kangal, Akbaş, Kars Çobanı, Aksaray Malaklısı, Türk Tazısı’nın aralarında olduğu 6’sı yerli 12 farklı ırktan köpek, 7 branşta zorlu bir eğitim alıyor. Köpeklerin 3 aylıkken başlayan eğitim süreci ortalama 20 ay sürüyor. Köpeklere ‘sosyalizasyon’, ‘branş’ ve ‘itaat’ eğitimleri veriliyor.

TSKnın sınır ötesi operasyonları için köpekler Bursa’da eğitiliyor


KEŞİF KÖPEKLERİNİN GÖZDESİ BELÇİKA MALİNOİS’İ

Merkezde eğitimi verilen 7 farklı branştan biri de ‘keşif’. Keşif köpekleri genelde Belçika Malinois ve Alman çoban köpeklerinden seçiliyor. Belçika kurdu olarak da bilinen Malinois cinsi köpekler aktif, uyanık, inatçı, koruyucu, çalışkan, emin ve atik olmaları nedeniyle keşif köpeği olarak tercih ediliyor. Güç, cesaret ve çeviklikleriyle ön plana çıkan keşif köpeklerine detaylı bir itaat eğitimi veriliyor. Böylece keşif köpeklerinin kullanımı tamamen eğiticisinin kontrolü altına giriyor. 18 aylık zorlu eğitim sürecinin ardından eğiticisi ile birlikte askeri birliklere tayini çıkan keşif köpekleri yurt içi ve sınır ötesi operasyonlarda etkin rol alıyor. Saklanan terörist ya da düşman unsurlarını etkisiz hale getiriyorlar.

TSKnın sınır ötesi operasyonları için köpekler Bursa’da eğitiliyor


Merkezde ayrıca Kara Kuvvetleri ve Deniz Kuvvetleri Komutanlıkları için üretilen köpeklere arama-kurtarma, devriye, iz takip, bomba arama, narkotik madde arama ve mayın arama branşlarında da eğitim veriliyor.

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#Türk Silahlı Kuvvetleri#Köpek#Eğitim

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