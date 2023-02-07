TSK'nın 'hava yardım koridoru' 37 hava aracı ile gece boyunca çalıştı

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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve toplam 10 ili etkileyen depremin ardından arama-kurtarma çalışmaları sürdürülüyor. Bakanlık bünyesinde kurulan Afet Acil Durum Kriz Masası ile gelen talepler cevaplanırken, bölgeye arama-kurtarma ekiplerinin ulaştırılması için 'hava yardım koridoru' oluşturuldu. Gün boyu deprem bölgesine arama-kurtarma ekipleri ile araçları ve yardım malzemeleri taşındı. Çalışmalar, gece boyunca da devam etti. A400M nakliye uçakları dahil 37 hava aracı ile 154 sorti destek uçuşu yapıldı. Deprem bölgesinden alınan yaralılar da uçaklarla taşındı.

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Öte yandan afet bölgelerindeki çalışmaların koordinasyonu için görevlendirilen 2 Akıncı TİHA'nın da uçuşlarının devam ettiği öğrenildi.