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Uğur ERGAN / ANKARA
Haber Giriş: 20.11.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

TSK’nın 15 Temmuz-FETÖ bilançosu: 20 bin 566 uzaklaştırma

Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
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Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
TSK’nın 15 Temmuz-FETÖ bilançosu: 20 bin 566 uzaklaştırma
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Türk Silahlı Kuvvetleri’nde (TSK), Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile yoğun mücadele devam ediyor.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın emriyle Bakanlığa bağlı tüm komutanlık, birlik ve karargâhtaki incelemelerde FETÖ ile bağlantısı olabilecek personel araştırılıyor.

1512 RÜTBE GERİ ALINDI

Müşterek olarak belirlenen kıstaslar kullanılarak yapılan değerlendirme ve teklifler doğrultusunda, OHAL’in kaldırılmasının ardından bakan onayıyla TSK’dan 5 bin 587 personel ihraç edildi. Söz konusu süre içinde 1512 emekli askerin de rütbeleri geri alındı. Böylelikle 15 Temmuz’daki hain darbe girişiminin ardından TSK ile ilişiği kesilenlerin toplamı 20 bin 566 oldu.

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Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
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