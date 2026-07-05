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TSK’dan Venezuela’da hayat arayışına devam

Güncelleme Tarihi:

#Venezuela#TSK#Türk Silahlı Kuvvetleri
TSK’dan Venezuela’da hayat arayışına devam
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 05, 2026 07:00

Venezuela’da meydana gelen depremlerin ardından yardıma giden TSK arama kurtarma timleri, enkazlarda arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

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Geçen hafta peş peşe yaşanan 7.2 ve 7.5’lik iki depremin ardından Venezuela’ya Türkiye’nin de aralarında olduğu birçok ülkeden yardım eli uzandı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), depremlerin ardından bölgeye gönderilen Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) İnsani Yardım Tugay Komutanlığı’na bağlı arama kurtarma timlerinin çalışmalarını sürdürdüğünü açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Umut taşıyan adımlar, kıtaları aşar. Venezuela’da meydana gelen depremlerin ardından bölgeye intikal eden Türk Silahlı Kuvvetleri İnsani Yardım Tugay Komutanlığı’na bağlı timlerimiz, afet bölgesindeki çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekiplerimiz, enkaz alanlarında faaliyetlerini icra ederken depremden etkilenen bölge halkının ihtiyaçlarına destek sağlıyor, zor zamanlarında da yanlarında yer alıyor” dedi.

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#Venezuela#TSK#Türk Silahlı Kuvvetleri

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