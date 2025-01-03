TSK’dan Suriye’ye destek için hazırlık

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MİLLİ Savunma Bakanlığı kaynakları, Suriye’ye yönelik şu mesajları verdi:

“Suriye’nin birliği ve toprak bütünlüğü ile terörle mücadeleye verdiğimiz önem ve öncelik kapsamında Suriye’nin güvenlik ve savunma kapasitesinin artırılmasına yönelik hazırlıklara devam ediliyor. Ayrıca, birliklerimiz tarafından bölgede istikrarın sürdürülmesine yönelik gerekli tüm tedbirler alınmakta, Suriyelilerin gönüllü, güvenli ve saygın bir şekilde dönüşlerinin sağlanmasına yönelik çalışmalar sürdürülüyor. DEAŞ ve PKK/PYD/YPG/SDG başta olmak üzere hangi isim adı altında olursa olsun ülkemizin ve Suriye’nin bekasına kasteden terör örgütleri ile mücadele konusunda kararlı olduğumuzu bir kez daha vurguluyoruz.

STRATEJİK İLİŞKİLER

Suriye’deki devlet organlarının işler hale gelmesi sonrasında, iki ülke arasında stratejik ilişkiler kurulması ve çeşitli alanlarda işbirlikleri tesis edilmesine yönelik muhataplarımızla görüşüyoruz. Görüşmeler sonrasında tespit edilecek ihtiyaçlar doğrultusunda hazırlanacak yol haritasına göre gerekli destek verilecek. Savunma ve güvenlik alanlarındaki işbirliği, sadece güvenliğimizin pekiştirilmesi değil, aynı zamanda bölgesel barış ve huzurun tesis edilmesi adına kritik öneme sahip.

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ASKER KAYDIRMA PLANLARI

(İdlib bölgesindeki Türk gözlem noktaları) Geniş ve dinamik bir saha olan bölgede sürekli yeni gelişmeler olmakta ve bunlar yakından takip ediliyor. Bu kapsamda kuvvet kaydırılması veya ihtiyaç duyulabilecek diğer hususlara yönelik tedbirler alınıyor.

FIRAT’IN DOĞUSUNDA DURUM

Bölgede SMO ile terör örgütü PKK/PYD/YPG/SDG arasında çatışmalar devam ediyor. Bu kapsamda; terörle mücadeleden taviz vermeden, Suriye’nin toprak bütünlüğü, siyasi birliği, güvenlik ve istikrarının sağlanması için muhataplarımızla yakın işbirliği ve koordinasyon içerisinde olmaya devam edeceğiz. TSK olarak Suriye’de ‘az laf çok iş’ prensibiyle hareket ediyoruz. Yeni dönemde Suriye’de terör örgütlerine yer olmadığını, buna ne yeni Suriye yönetiminin ne de bizim müsaade etmeyeceğimiz yönündeki kararlılığımızın tam ve kesin olduğunu bir kez daha vurguluyoruz.”

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AYNI ANDA 31 GEMİ İNŞA EDİLİYOR

- MİLLİ Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk haftalık basın bilgilendirme toplantısında, Milli Denizaltı (MİLDEN), TF-2000 Hava Savunma Harbi Muhribi ve Millî Uçak Gemisi projelerinde önemli bir aşamaya gelindiğini duyurdu. Tuğamiral Aktürk, “Mavi Vatanımız ve çevre denizlerin yanı sıra ilgi alanımız olan tüm deniz ve okyanuslarda şanlı bayrağımızı dalgalandıran donanmamızın yeteneklerini küresel ölçekte genişleterek daha modern, daha etkin ve daha güçlü hale getirilmesi amacıyla aynı anda 31 geminin inşası ülkemizin tersanelerinde başarıyla devam ediyor. Bu çerçevede Milli Denizaltımızın (MİLDEN) ilk kaynağı Gölcük Tersanesi Komutanlığımızda, ‘TF-2000 Hava Savunma Harbi Muhribi’ ve ‘Milli Uçak Gemisi’nin ilk sac kesimleri ise İstanbul Tersanesi Komutanlığımızda yapılarak inşalarına başlanmıştır” açıklamasını yaptı.

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