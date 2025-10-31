TSK’dan Suriye Ordusu’na eğitim desteği

Haberin Devamı

SURİYE Ordusu’nun bir kısmının TSK’ya ait kışlalarda eğitimlerine başladığını açıklayan Milli Savunma Bakanlığı, “Suriye hükümeti tüm kurum ve birimleri ile yeniden yapılanmaya, ülkede istikrar ve güvenliğin tesisine yönelik gayretli çalışmalarına devam ediyor. 13 Ağustos 2025 tarihinde ‘Ortak Eğitim ve Danışmanlık Mutabakat Muhtırası’ imzalanması sonrası Suriye hükümetinin talepleri doğrultusunda, savunma ve güvenlik kapasitesini artırmaya yönelik eğitim, ziyaret, danışmanlık ve teknik destek faaliyetleri sürdürülüyor. Bu kapsamda, Suriye Ordusu’nun kapasite geliştirme, ihtiyacını karşılamak amacıyla, Suriye Ordusu’nun bir kısım birlikleri Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait kışla ve eğitim alanlarından faydalanarak ülkemizde askerî eğitimler icra etmeye başladı” duyurusunu yaptı.

SDG ENTEGRASYONU VE PKK

Bakanlık’tan yapılan açıklamada terör örgütü SDG’nin Suriye Geçici Hükümeti’ne entegrasyonuna ilişkin “Bölücü terör örgütü PKK’nın silah bırakma ve fesih süreci, devletimizin ilgili kurumları tarafından büyük bir dikkatle yönetilmekte ve takip ediliyor” denildi.

GAZZE GÖREV GÜCÜ

Gazze’de bir görev gücünün tesisine yönelik temasların devam ettiğini belirten MSB, “TSK olarak devletimizin ilgili kurumları ile koordineli şekilde hazırlıklara devam edilmekte, ateşkes anlaşmasının mimarlarından biri olarak diğer ülkeler ile diplomatik ve askerî istişareler sürdürülmekte” açıklamasını yaptı.

49 SURİYELİ ÖĞRENCİ

MİLLİ Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlık’ta düzenlenen basın bilgilendirme toplantısında şunları söyledi: “Son bir hafta içinde 7 PKK’lı terörist daha teslim oldu. Sınırlarımızda ve ötesinde arazi arama-tarama; mağara, sığınak, barınak ile mayın ve el yapımı patlayıcı tespit ve imha çalışmalarına devam ediliyor. Tel Rıfat ve Menbic’de imha edilen 6 kilometre tünel ile birlikte, Suriye Harekât Alanlarında imha edilen tünel uzunluğu 708 kilometre oldu.

BUGÜN EĞİTİME BAŞLIYORLAR

Suriye’nin savunma ve güvenlik kapasitesinin artırılmasına yönelik olarak sürdürülen yakın işbirliği çerçevesinde imzalanan ‘Ortak Eğitim ve Danışmanlık Mutabakat Muhtırası’ kapsamında 49 Suriyeli öğrencinin (10 Kara, 18 Deniz, 21 Hava) Harp Okullarımızda bugün eğitime başlaması planlanıyor.

YUNANİSTAN İLE TURNUVA

‘Türkiye-Yunanistan Güven Artırıcı Önlemler 2025 Yılı Uygulama Planı’ kapsamında, iki ülke harp okulları arasında karma voleybol müsabakası 3-5 Kasım tarihleri arasında, Kara Harp Okulumuz ev sahipliğinde düzenlenecek.”

EUROFIGHTER TEDARİKİ… PROJE BEDELİ 5.4 MİLYAR STERLİN

MSB, Eurofighter Typhoon uçağı, ekipman ve muhtelif mühimmatın tedariki kapsamında Birleşik Krallık Devleti ile sözleşme imzalandığını hatırlatarak, “Tedarik içeriğinde yer alan 20 adet yeni üretim Eurofighter Typhoon uçağı, uçaklara ait görev ekipmanları ve muhtelif çeşit ve miktarda mühimmatlar için proje bedeli yaklaşık 5.4 milyar İngiliz Sterlini’dir. Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın harekât ihtiyacının karşılanmasına yönelik Katar ve Umman’dan tedarik edilecek Eurofighter Typhoon uçakları ile ilgili çalışmalara da devam edilmektedir” dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve 27 Ekim’de Türkiye’yi ziyaret eden İngiltere Başbakanı Keir Starmer Eurofighter Typhoon savaş uçağı işbirliği anlaşmasına imza atmıştı. Starmer’in ziyaretiyle birlikte üç savaş uçağı da Türkiye’ye getirilmişti.