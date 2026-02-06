TSK'dan NATO çıkarması

Haberin Devamı

Bu durum, Türkiye’nin NATO içindeki askeri katkısı, hareket kabiliyeti ve operasyonel kapasitesi açısından dikkat çeken bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Türkiye ayrıca, 1 Temmuz 2025–30 Haziran 2026 döneminde NATO’da ilk kez Amfibi Görev Kuvveti Komutanlığı, Çıkarma Kuvveti Komutanlığı görevlerini de üstleniyor. Bu durum Türkiye’nin NATO’nun kriz müdahale ve kolektif savunma mimarisindeki ağırlığını artıran bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Tatbikata yaklaşık 11 ülkeden 10 bin civarında asker katılırken, dikkat çeken unsurlardan biri ABD’nin doğrudan tatbikat kuvveti içinde yer almaması oldu.

DONANMA YOLA ÇIKTI

TATBİKATA katılmak üzere Anadolu Türk Deniz Görev Kuvveti, 20 Ocak’ta Foça’dan intikale başladı. İspanya’nın Rota limanına yapılan ziyaretin ardından görev grubu Atlas Okyanusu üzerinden Almanya’ya doğru seyrini sürdürüyor. Görev grubunda tamamen Türkiye’de tasarlanıp inşa edilen TCG Anadolu, TCG Derya lojistik destek gemisi, TCG İstanbul fırkateyni, TCG Oruçreis fırkateyni yer alıyor.

6 BİN KM MESAFEDE

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, “Tatbikat ile Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; yaklaşık 2 bin personelden oluşan bir kuvveti sınırlarından 6 bin 450 kilometre / 3 bin 480 deniz mili mesafeye konuşlandıracak, müteakiben de ilişkilendirilmiş tatbikatlar ile muharip kabiliyetlerini test edecek” değerlendirmesini yaptı.