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ANKARA (AA)
Haber Giriş: 04.12.2020 - 12:32 | Son Güncelleme:

TSK'dan Katar Destek Kuvvet Birliğine havan eğitimi

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TSK'dan Katar Destek Kuvvet Birliğine havan eğitimi
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Katar'da görevli Türk Silahlı Kuvvetleri  (TSK) personelince, Katar Destek Kuvvet Birliği Havan Takımına havan eğitimi veriliyor.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Katar Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığında görevli TSK personeli tarafından, Katar Özel Kuvvetler Komutanlığında görevli Katar Destek Kuvvet Birliği Havan Takımına 120 mm'lik Havan Mürettebat Eğitimi verildiği belirtildi.

 

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