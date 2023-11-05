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TSK’dan hakurk’a hava harekatı

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#Milli Savunma Bakanlığı#PKK#BTÖ
TSK’dan hakurk’a hava harekatı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 05, 2023 07:00

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde bulunan terör hedeflerine hava harekâtı düzenledi. Çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiği harekâtta; teröristlere ait mağara, sığınak, barınak ve depolardan oluşan 15 hedefin imha edildiği bildirildi.

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Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: “PKK/KCK ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirerek Irak’ın kuzeyinden halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğimizi sağlamak maksadıyla; Birleşmiş Milletler Anlaşması’nın 51’inci maddesinden doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda, Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde bulunan terörist hedeflerine 4 Kasım 2023 saat 19.30’da hava harekâtı icra edilmiş, icra edilen hava harekâtıyla Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) tarafından kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak ve depolardan oluşan toplam 15 hedef imha edilmiştir. İcra edilen harekâtta azami oranda yerli ve millî mühimmat kullanılarak çok sayıda terörist etkisiz hale getirilmiştir. Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri, geçmişte olduğu gibi bugün de ülkemizin ve milletimizin beka ve güvenliği için terörle mücadeleye tek bir terörist kalmayıncaya kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir. Bu harekât sırasında; masum sivillerin, dost unsurların, tarihî ve kültürel varlıklar ile çevrenin zarar görmemesi için her türlü tedbir alınmıştır.”

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#Milli Savunma Bakanlığı#PKK#BTÖ

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