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TSK'dan 'Ateş Serbest-2021' faaliyeti... Nefes kesti

#'Ateş Serbest-2021' Faaliyeti#TSK#Milli Savunma Bakanı
TSKdan Ateş Serbest-2021 faaliyeti... Nefes kesti

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) ateş gücünün sergilendiği "Ateş Serbest- 2021" faaliyetinde hedefler, aralarında milli imkanlarla üretilen Fırtına obüsleri, Kargu Vurucu İHA, Cirit ve L-UMTAS füzelerinin olduğu silah sistemleri tarafından tam isabetle vurularak imha edildi.

TSKdan nefes kesen Ateş Serbest-2021 faaliyetiTSKdan nefes kesen Ateş Serbest-2021 faaliyeti
TSKdan nefes kesen Ateş Serbest-2021 faaliyeti

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"Ateş Serbest-2021" faaliyetinin Seçkin Gözlemci Günü, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Bakan Yardımcısı Muhsin Dere ve ordu komutanlarının da katılımıyla gerçekleştirildi.

Faaliyeti, Bakan Akar'ın davetlisi olarak Türkiye'ye gelen Sırbistan Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Nebojsa Stefanoviç de ilgiyle takip etti.

TSK'nın ateş gücünü göstererek, caydırıcılık sağlamayı, envanterindeki silahların hedefteki etkisini göstermeyi ve kuvvetler arası ateş desteğinin koordinasyonunu geliştirmeyi amaçlayan müşterek faaliyete, Kuvvet Komutanlıkları ve Özel Kuvvetleri Komutanlığından 885 personel katıldı.

TSKdan Ateş Serbest-2021 faaliyeti... Nefes kesti

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F-4 savaş uçaklarının yanı sıra ATAK taarruz helikopterleri ile 42 silah ve silah sisteminin görev aldığı faaliyet, "Ateşin gücü" sloganıyla icra edildi.

Faaliyet, Bakanlar Akar ile Stefanoviç'un, General Nahit Şenoğlu Atış ve Tatbikat Bölgesi'ndeki yerlerini almasının ardından yapılan "Ateş Serbest 2021'i yurt içi ve sınır ötesindeki harekatlarda görev alan şanlı ordumuza, vatan savunmasında canını ve kanını esirgemeyen aziz şehitlerimize ve kahraman gazilerimize ithaf ediyoruz." anonsuyla başladı.

TSKdan Ateş Serbest-2021 faaliyeti... Nefes kesti


İlk olarak Pençe-Kaplan, Pençe -Şimşek ve Pençe-Yıldırım dahil birçok harekatta kullanılan yerli üretim milli piyade tüfek atışlarının gerçekleştirildiği faaliyette, keskin nişancı timleri de hedefleri vurdu.

Keskin nişancıların bir kilometre mesafedeki küçük cam hedeflere yaptıkları isabetli atışlar, protokol üyelerince beğeniyle takip edildi.
"Tek atış, tek vuruş" sloganıyla yapılan keskin nişancı atışları sonrasında makineli tüfek atışları gerçekleştirildi. "Hedeften gözünü, albayraktan gönlünü ayırmayan kahramanlar" tarafından yapılan atışlar sonucunda hedefler başarıyla imha edildi.
İstihkam birlikleri tarafından mayınlı sahalardan geçit açılması görevinin yerine getirilmesinden sonra uçaksavar, zırhlı personel taşıyıcı üzerine monte edilen Sarp silah sistemleri ve bomba atar atışlarına geçildi.

Daha sonra hareket halindeki tank takımı, önce duran, ardından hareketli hedefleri ateş altına aldı. Sonrasında zırhlı muharebe araçlarındaki toplar hedefleri vurdu. Hedeflerin tam isabetle imha edildiği atışları, tanksavar atışları izledi.

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TSKdan Ateş Serbest-2021 faaliyeti... Nefes kesti


5 KİLOMETRE MESAFEDEKİ HEDEFE "NOKTA ATIŞI"

Bu kapsamda, yerli imkanlarla üretilen orta menzilli tanksavar silah sistemi (OMTAS) de atışlarda kullanıldı. Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen, zırhlı hedeflere karşı etkin silah sistemi OMTAS, Pars aracı üzerine monteli gerçekleştirdiği atışlarla hedefleri imha etti.

Faaliyet sahasındaki tankların, sis havanları kullanarak mevziler arasında gerçekleştirdiği hareketin ardından yaklaşık 5 bin metredeki hedefe Kornet-E tarafından "nokta atışı" yapıldı.

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Hava savunma silahlarıyla yapılan atışların sonrasında Özel Kuvvetler Komutanlığı personeli tarafından kullanılan Kargu insansız hava aracının faaliyetine geçildi. Kargu Vurucu İHA tarafından belirlenen hedefe saldırı gerçekleştirildi.

Havan ve obüs bataryalarının hedef bölgelerini ateş altına almasının ardından faaliyette, "Dünyanın en iyi kundağı motorlu obüsü" olarak nitelendirilen yerli üretim Fırtına obüslerinin atışlarına geçildi.

TSKdan Ateş Serbest-2021 faaliyeti... Nefes kesti

Yerli füzeler tam isabetle vurdu

Fırtına obüslerinin hedeflerini tam isabetle vurması sonrasında Skorsky helikopterleri topları ve CH-47 Chinook nakliye helikopterleri, mühimmat dolu konteynerleri alana taşıdı. Faaliyet sahasına havadan taşınan topların hedeflere yönelik yaptığı "görerek atışın" sonrasında 12 obüs tarafından tesir atışı yapıldı.

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Atışların aynı anda hedefe düşmesiyle başarıyla gerçekleştirilen atışın sonrasında "gökyüzünün çelik kartalları" olarak nitelendirilen ATAK taarruz helikopterinden oluşan helikopter taburu faaliyet alanına geldi. Yerli ve milli üretim taarruz helikopterlerinden, yerli ve milli üretim Cirit ve L-UMTAS lazer güdümlü uzun menzilli tanksavar füzesi atışları yapıldı.
Hedeflerin tam isabetle imhasının ardından faaliyet sahasına, Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı iki F4 uçağı geldi. Uçakların 4 ayrı hedefe yaptığı "dalışlı atışların" ardından faaliyet başarıyla tamamlandı.

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Faaliyet, hedeflerin imhasının ardından Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın konuşması, başarılı personelin ödüllendirilmesi ve fotoğraf çekimiyle sona erdi.

TSKdan Ateş Serbest-2021 faaliyeti... Nefes kesti

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#'Ateş Serbest-2021' Faaliyeti#TSK#Milli Savunma Bakanı

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