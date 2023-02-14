TSK’dan 19 lojistik üs

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8 ilde kurulan 19 lojistik üssünde bölgeye gönderilen yardımlar sınıflandırılıyor. Daha sonra AFAD koordinesinde askeri araçlarla ihtiyaç duyulan bölgelere sevk ediliyor. Mili Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Türk Silahlı Kuvvetleri depremzedelere yardım için seferber oldu. Depremin etkilediği bölgelerde vatandaşlara sıcak yemek, kumanya ile ekmek dağıtıldı. Ayrıca bölgelere gönderilen sahra mutfakları faaliyetlerine başladı. Seyyar tuvalet, seyyar banyo da deprembölgelerine sevk edildi” denildi.