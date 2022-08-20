TSK’da yıldızlı atama: 126 general ve amirale yeni görev

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KARA, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı 126 general ve amiralin atama kararı yayımlandı. Buna göre, 1. Ordu Komutanı Korgeneral Kemal Yeni, Ege Ordu Komutanı olarak; Ege Ordu Komutanı Orgeneral Ali Sivri ise 1. Ordu Komutanı olarak atandı. Orgeneral Sivri, geçtiğimiz yıl Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından başarılarından dolayı TSK Üstün Hizmet Madalyası ile ödüllendirilmişti. Korgeneral Yeni ise Bosna-Hersek Türk Görev Kuvveti’nde görev yaptı.

TEK İSİM TERFİ ETTİ

Resmi Gazete’de dün yayımlanan karara göre, Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde görev yapan 72 generalin yeni görevlere ataması yapıldı. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nda 24 amiral, Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nda ise 30 generalin görev yerleri ve pozisyonları değişti. Hava Kuvvetleri Komutanı olan Muharip Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan’ın yerine ise Hava Eğitim Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu atandı. Kadıoğlu, bu yılki YAŞ kararlarıyla; korgenerallikten orgeneralliğe terfi eden tek isim olmuştu.

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‘MAVİ VATAN’A KUMPAS MAĞDURU

Donanma Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu’nun Deniz Kuvvetleri Komutanı olmasının ardından yerine Güney Deniz Saha Komutanı Koramiral Kadir Yıldız atandı. Kumpas mağduru Tümamiral Yalçın Payal, Güney Deniz Saha Komutanı oldu. Deniz Harp Enstitüsü Müdürü Tuğamiral Rafet Oktar, DKK Harekât Başkanı; Kuzey Grup Komutanı Tuğamiral Ramazan Özoğul, Deniz Harp Okulu Komutanı; Batı Görev Grup Komutanı Tümamiral Hüseyin Tığlı, Harp Filo Komutanı; DDK Komutanlığı İstihbarat Başkanı Tuğamiral Nejat İnanır, Mayın Filo Komutanı oldu.

İNCİRLİK’TEN İSTİHBARATA

Genelkurmay İstihbarat Başkanı Korgeneral Rafet Dalkıran, Hava Kuvvetleri Komutanı Kurmay Başkanı; Hava Harp Okulu Komutanı Korgeneral İsmail Günaydın, Genelkurmay İstihbarat Başkanı oldu. Korgeneral Günaydın, İncirlik Üssü’nde 10. Tanker Üs Komutanı olarak görev yaptı.

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15 TEMMUZ’DA YARALANDI

Hava Kuvvetleri Komutanı Kurmay Başkanı Korgeneral İsmail Güneykaya, Hava Eğitim Komutanı olarak görevlendirildi. Güneykaya, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında FETÖ’cüler tarafından alıkonmuştu. Akıncı Üssü davasında müşteki sıfatıyla beyanda bulunan Güneykaya, “Fatih Kahraman, (Hava Kuvvetleri eski Komutanı Abidin Ünal’ın koruma astsubayı) uzun namlulu silahını bana yönelterek buranın emniyetsiz olduğunu, çıkmamam gerektiğini söyledi. Ben gideceğimi tekrarlayınca Fatih Kahraman beylik tabancasını çekerek bana ateş etti, kurşun kulağımın yanından geçti” ifadelerini kullanmıştı.

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