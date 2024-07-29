TSK’da YAŞ heyecanı

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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu şûra üyesi olarak YAŞ toplantısında ilk kez yer alacak. YAŞ’ta sürpriz beklenmezken Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu’nun görev süresi bu yıl sona eriyor. Tatlıoğlu’nun görev süresinin uzatılması bekleniyor. Oramiral Tatlıoğlu’nun emekliye sevk edilmesi durumunda ise Deniz Kuvvetleri Komutanlığı için Donanma Komutanı Koramiral Kadir Yıldız’ın atanması bekleniyor.

TERFİ BEKLEYENLER

Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri’nde halen korgeneral ve koramiral olarak görev yapan 5 isim terfi sırasında yer alıyor. Buna göre, 3’üncü Ordu Komutanı Korgeneral Veli Tarakcı, Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanı Korgeneral Levent Ergün, 2’nci Ordu Komutanı Korgeneral Metin Tokel, Donanma Komutanı Koramiral Kadir Yıldız, Hava Kuvvetleri Kurmay Başkanı Korgeneral Rafet Dalkıran’ın bir üst rütbeye terfi konusu YAŞ toplantısında değerlendirilecek.

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KİMLER KATILIYOR

Beştepe’deki şûra toplantısı, her yıl olduğu gibi YAŞ üyelerinin Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Anıtkabir’i ziyaretlerinin ardından yapılacak. Erdoğan başkanlığındaki YAŞ toplantısına şura üyeleri, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu katılacak.

DENİZ’DE UZATMA BEKLENTİSİ

YAŞ’ta sürpriz beklenmezken Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu’nun görev süresi bu yıl sona eriyor. Tatlıoğlu’nun görev süresinin uzatılması bekleniyor.