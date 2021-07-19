TSK'da terfiler ağustos başı

Yüksek Askeri Şura’nın (YAŞ) ağustos başında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanması bekleniyor. Toplantıda albayların terfileri, görev sürelerinin uzatılması veya emekliye ayırma işlemlerinin yanı sıra generallerin terfi ve atama dosyaları ele alınacak.

YAŞ’ta general ve amirallerin terfi ve atama dosyalarıyla birlikte komuta kademesinin durumu da görüşülecek. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, yaş haddinin yanı sıra görevdeki bekleme süresini henüz doldurmadı. Geçen yıl görev süreleri 1 yıl uzatılan Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile yaş haddini bu yıl dolduran Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar’ın durumları YAŞ’ta karara bağlanacak.

‘OR’LUK BEKLEYENLER

YAŞ kararları kapsamında bazı korgenerallerin de bir üst rütbeye terfi etmelerinin gündeme gelmesi bekleniyor. Geçen yıl görev süreleri uzatılan 3. Ordu Komutanı Korgeneral Şeref Öngay ile diğer korgeneraller Ege Ordu Komutanı Ali Sivri, Genelkurmay 2. Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu, Genelkurmay Genel Plan Prensipler Başkanı Yavuz Türkgenci, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Eğitim ve Doktrin Komutanı (EDOK) Sinan Yayla, 3. Kolordu Komutanı Kemal Yeni, Hava Eğitim Komutanı Ziya Cemal Kadıoğlu ile Hava Kuvvetleri Kurmay Başkanı İsmail Güneykaya orgenerallik için terfi bekleyen isimler arasında bulunuyor.

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