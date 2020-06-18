TSK’da terfi ve disipline yeni düzen

Hazırlanan 70 maddelik taslak metin iki haftadan beri TBMM’de komisyonda ele alınıyor. Metinde, subaylığı kaçıran astsubaylara yeni sınav hakkı verilmesinden, disiplin suçu işleyen askeri personele verilecek cezaya kadar bir dizi düzenleme yer alıyor. Teklifte dikkat çeken bazı maddeler şöyle:

- Astsubaylıktan subaylığa geçiş sınavlarına giremeyenlere yeni hak verilecek.

- Harekât bölgesinde ya da görevde olduğu için sınav dönemlerini kaçıranlar yeni haktan yararlanacak, belirlenen tarihler arasında sınav hakkını kullanacak.

- Emre itaatsizlik, üstün emrini yerine getirmeme gibi basit disiplin suçlarını bir üst ita amiri de verebilecek.

- Askeri öğrencilerin izin, yeni sınav hakkı, verilen harçlar, disiplin cezalarına ilişkin kurallar da yeniden düzenlenecek ve yeni haklar verilecek.

- Kıdem alamamışlara ilişkin yeni hak verilecek. Bu hakkın hangi şartlarda kullanılacağına dair yeni kurallar belirlenecek.