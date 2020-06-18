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Nuray BABACAN / ANKARA
Haber Giriş: 18.06.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

TSK’da terfi ve disipline yeni düzen

Nuray Babacan
Nuray Babacan
nbabacan@hurriyet.com.tr
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Nuray Babacan
Nuray Babacan
nbabacan@hurriyet.com.tr
TSK’da terfi ve disipline yeni düzen
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Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri’nde terfi, atama, disiplin gibi alanları düzenleyen 20 kadar yasa ve bir Kanun Hükmünde Kararname’de (KHK) değişikliğe gidiyor.

Hazırlanan 70 maddelik taslak metin iki haftadan beri TBMM’de komisyonda ele alınıyor. Metinde, subaylığı kaçıran astsubaylara yeni sınav hakkı verilmesinden, disiplin suçu işleyen askeri personele verilecek cezaya kadar bir dizi düzenleme yer alıyor. Teklifte dikkat çeken bazı maddeler şöyle:

- Astsubaylıktan subaylığa geçiş sınavlarına giremeyenlere yeni hak verilecek.

- Harekât bölgesinde ya da görevde olduğu için sınav dönemlerini kaçıranlar yeni haktan yararlanacak, belirlenen tarihler arasında sınav hakkını kullanacak.

- Emre itaatsizlik, üstün emrini yerine getirmeme gibi basit disiplin suçlarını bir üst ita amiri de verebilecek.

- Askeri öğrencilerin izin, yeni sınav hakkı, verilen harçlar, disiplin cezalarına ilişkin kurallar da yeniden düzenlenecek ve yeni haklar verilecek.

- Kıdem alamamışlara ilişkin yeni hak verilecek. Bu hakkın hangi şartlarda kullanılacağına dair yeni kurallar belirlenecek.

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Nuray Babacan
Nuray Babacan
nbabacan@hurriyet.com.tr
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