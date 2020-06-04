TSK’da FETÖ temizliği: 4 bin 562 kişi ihraç edildi

İhraçların 3 bin 554’ü geçen yıl, bin 3’ü ise bu yıl gerçekleşti. Milli Savunma Bakanlığı daha önce FETÖ ile mücadele kapsamında 15 Temmuz 2016’dan bugüne kadar TSK’dan 19 bin 583 personelin ihraç edildiğini, 4 bin 156 personel hakkında adli ve idari sürecin devam ettiğini duyurmuştu.

MÜSAADE ETMEYECEĞİZ

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Tüm terör örgütleriyle olduğu gibi FETÖ ile mücadelemiz de kararlılıkla devam ediyor. Adli ve istihbarat kurumlarıyla yakın çalışmalarımız sürüyor. Yeni bilgi, belge geldikçe, kanaat oluştukça hemen işlem yapılıyor. Amacımız bu teröristleri içimizden tamamen temizlemek, bu şanlı üniformayı tek bir hainin bile taşımasına engel olmak, buna müsaade etmemektir” dedi.