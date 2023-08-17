TSK’da devir teslim

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Törende emekliye ayrılan Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever görevi Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu’na devretti. Bakan Yaşar Güler, Orgeneral Musa Avsever’e yeni yaşamında sağlık ve mutluluk temennisinde bulunurken, Kara Kuvvetleri Komutanı olarak atanan Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu’na da yeni görevinde başarılar diledi.

Törende Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ile Hava Kuvvetleri Komutanı olarak atanan Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu da yer aldı.

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Bakan Güler, ardından Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nı ziyaret ederek emekliye ayrılan Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan’ın görevi Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu’na devrettiği törene katıldı. Bakan Yaşar Güler, emekliye ayrılan Orgeneral Atilla Gülan’a yeni yaşamında sağlık ve mutluluk temennisinde bulunurken, Hava Kuvvetleri Komutanı olarak atanan Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu’na da yeni görevinde başarılar diledi. Güler daha sonra Genelkurmay Başkanlığı’na geçerek Genelkurmay Başkanı olarak göreve başlayan Orgeneral Metin Gürak’ı ziyaret ederek kutladı.