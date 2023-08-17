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TSK’da devir teslim

Güncelleme Tarihi:

#Yaşar Güler#Yüksek Askerî Şûra#Devir Teslim
TSK’da devir teslim
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 17, 2023 07:00

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Yüksek Askerî Şûra kararları sonrasında Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nda gerçekleşen devir-teslim törenine katıldı.

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Törende emekliye ayrılan Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever görevi Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu’na devretti. Bakan Yaşar Güler, Orgeneral Musa Avsever’e yeni yaşamında sağlık ve mutluluk temennisinde bulunurken, Kara Kuvvetleri Komutanı olarak atanan Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu’na da yeni görevinde başarılar diledi.

TSK’da devir teslim

Törende Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ile Hava Kuvvetleri Komutanı olarak atanan Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu da yer aldı.

TSK’da devir teslim

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Bakan Güler, ardından Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nı ziyaret ederek emekliye ayrılan Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan’ın görevi Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu’na devrettiği törene katıldı. Bakan Yaşar Güler, emekliye ayrılan Orgeneral Atilla Gülan’a yeni yaşamında sağlık ve mutluluk temennisinde bulunurken, Hava Kuvvetleri Komutanı olarak atanan Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu’na da yeni görevinde başarılar diledi. Güler daha sonra Genelkurmay Başkanlığı’na geçerek Genelkurmay Başkanı olarak göreve başlayan Orgeneral Metin Gürak’ı ziyaret ederek kutladı.

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#Yaşar Güler#Yüksek Askerî Şûra#Devir Teslim

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