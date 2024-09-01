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TSK'da bir ilk: Üçü de kadın teğmen... Diplomalarını Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi

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#Harp Okulu#Teğmen#Kadın Teğmen
TSKda bir ilk: Üçü de kadın teğmen... Diplomalarını Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 01, 2024 14:46

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarihinde ilk kez Kara, Hava ve Deniz Harp Okulları’nın birincileri kadın teğmenler oldu.

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TSK tarihinde ilk kez Kara, Hava ve Deniz Harp Okulları’nın birincileri kadın teğmenler oldu. Kara Harp Okulu'ndan Teğmen Ebru Eroğlu, Hava Harp Okulu'ndan Teğmen İkra Kuyumcu ve Deniz Harp Okulu'ndan Teğmen Şeyda Yıldırım, eğitimlerini birincilikle tamamlayarak TSK tarihinde bir ilke imza attılar.

TSKda bir ilk: Üçü de kadın teğmen... Diplomalarını Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi

Konuya ilişkin mezuniyet töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bu yıl bizleri özellikle duygulandıran Kara Harp Okulu mezuniyetinde birinciliği bir kızımız almıştı. Bugün Deniz Harp Okulu'nda birinciliği bir kızımız aldı. Hava Harp Okulu'nda da birinciliği yine bir kızımız alacak" ifadelerini kullanmıştı.

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TSKda bir ilk: Üçü de kadın teğmen... Diplomalarını Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi

Diplomalarını Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın elinden alan genç kadın teğmenler Türk Silahlı Kuvvetleri’ne hizmet edecek.

TSKda bir ilk: Üçü de kadın teğmen... Diplomalarını Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi

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#Harp Okulu#Teğmen#Kadın Teğmen

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