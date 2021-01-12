TSK ve MİT'ten ortak operasyon! 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, TSK ve MİT'in ortak çalışmasıyla Irak'ın Gara bölgesinde 8 PKK'lı teröristin hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.
MSB'nin açıklaması şöyle:
"Türk Silahlı Kuvvetleri ve Millî İstihbarat Teşkilatının koordineli çalışması sonucu Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 8 PKK’lı terörist düzenlenen başarılı hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi."
Türk Silahlı Kuvvetleri ve Millî İstihbarat Teşkilatının koordineli çalışması sonucu Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 8 PKK’lı terörist düzenlenen başarılı hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi. #MSB #TSK pic.twitter.com/YSZ0vAChmw— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 12, 2021
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