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Haber Giriş: 12.01.2021 - 10:02 | Son Güncelleme:

TSK ve MİT'ten ortak operasyon! 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

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TSK ve MİT'ten ortak operasyon! 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
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Milli Savunma Bakanlığı, TSK ve MİT'in ortak çalışmasıyla Irak'ın Gara bölgesinde 8 PKK'lı teröristin hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.

MSB'nin açıklaması şöyle:

"Türk Silahlı Kuvvetleri ve Millî İstihbarat Teşkilatının koordineli çalışması sonucu Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 8 PKK’lı terörist düzenlenen başarılı hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi."

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