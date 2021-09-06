TSK ve MİT'ten ortak operasyon! 2 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, TSK ve MİT’in koordineli çalışması sonucu Gara bölgesinde 2 PKK’lı teröristin hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.
İşte Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama...
“Ara, Bul, Yok Et” parolasıyla teröristlerin inlerini yok etmeye devam ediyoruz!
TSK ve MİT’in koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 2 PKK’lı terörist hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi.
“Ara, Bul, Yok Et” parolasıyla teröristlerin inlerini yok etmeye devam ediyoruz!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 6, 2021
TSK ve MİT’in koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 2 PKK’lı terörist hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/AV7CO3umc5