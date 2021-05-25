TSK ve MİT ortak operasyonu

MİT tarafından, Pençe-Şimşek operasyonuna karşı PKK/KCK’lı teröristlere destek olmak amacıyla, Suriye alanından Irak’a silah mühimmat ve terörist aktarımı gerçekleştirileceği istihbaratı üzerine operasyon kararı alındı. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre örgüt mensuplarının, silah ve mühimmatlarıyla birlikte Suriye’den Irak’ın kuzeyine geçtikleri ve sivil yerleşim alanlarından uzaklaşarak, Duhok kırsalında bulunduğunun belirlenmesi üzerine operasyon yapıldı. Aralarında iki üst düzey teröristin bulunduğu dört terörist etkisiz hale getirildi.

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