TSK ve MİT ortak operasyonu
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT) Kuzey Irak’ta eşgüdüm içinde gerçekleştirdiği hava harekâtında ikisi terör örgütü PKK’nın elebaşlarından dört terörist etkisiz hale getirildi.
MİT tarafından, Pençe-Şimşek operasyonuna karşı PKK/KCK’lı teröristlere destek olmak amacıyla, Suriye alanından Irak’a silah mühimmat ve terörist aktarımı gerçekleştirileceği istihbaratı üzerine operasyon kararı alındı. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre örgüt mensuplarının, silah ve mühimmatlarıyla birlikte Suriye’den Irak’ın kuzeyine geçtikleri ve sivil yerleşim alanlarından uzaklaşarak, Duhok kırsalında bulunduğunun belirlenmesi üzerine operasyon yapıldı. Aralarında iki üst düzey teröristin bulunduğu dört terörist etkisiz hale getirildi.
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