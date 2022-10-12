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TSK ve MİT operasyonuyla Gara'da 2 terörist etkisiz hale getirildi

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#MSB#TSK#MİT
Oluşturulma Tarihi: Ekim 12, 2022 11:03

Milli Savunma Bakanlığı, TSK ve MİT'in koordineli çalışması sonucu Kuzey Irak'ta Gara bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi.

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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ile Millî İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi. Teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam edeceğiz" denildi.

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#MSB#TSK#MİT

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