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TSK ve AFAD ekiplerinin Venezuela'daki çalışmaları devam ediyor

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#Venezuela Depremi#AFAD Arama Kurtarma#TSK İnsani Yardım
TSK ve AFAD ekiplerinin Venezueladaki çalışmaları devam ediyor
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 01, 2026 09:25

Milli Savunma Bakanlığı, Venezuela’da AFAD ekipleri ile Türk Silahlı Kuvvetleri arama kurtarma timlerinin çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü bildirdi.

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Milli Savunma Bakanlığı’nın (MSB) sanal medya hesabından yapılan açıklamada, “Türk milletinin yardım eli, mesafeleri aşarak ihtiyaç duyulan her yere ulaşıyor. Venezuela’da meydana gelen depremlerin ardından bölgeye intikal eden AFAD personeli ile Türk Silahlı Kuvvetleri İnsani Yardım Tugay Komutanlığına bağlı arama kurtarma timleri ve arama kurtarma köpekleri, afet bölgesinde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Enkaz altında yaşam belirtisi arayan ekiplerimiz, umutla bekleyen insanlara ulaşabilmek için zorlu şartlarda gece gündüz görev yapıyor” ifadeleri kullanıldı.

 

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#Venezuela Depremi#AFAD Arama Kurtarma#TSK İnsani Yardım

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