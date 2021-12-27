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TSK uçaklarından ‘Yeşil Vatan’ savunması

#TSK#Orman Yangınları#Yeşil Vatan
TSK uçaklarından ‘Yeşil Vatan’ savunması

Orman yangınlarıyla mücadelede TSK uçakları göreve hazırlanıyor. ‘Yeşil Vatan’ savunmasında görev alacak TSK uçaklarına ilave sistemler takılacak, başarılı terör operasyonlarına imza atan pilotlar orman yangınlarına karşı eğitilecek.

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BU yıl orman yangınlarında büyük felaketler yaşayan Türkiye, önümüzdeki yaz aylarında benzer durumla karşılaşmamak için hazırlıklarına başladı. Bu kapsamda Türk Silahlı Kuvvetleri de (TSK), geçen sezon yoğun tartışma konusu olan yangın söndürme uçağı temininde Tarım ve Orman Bakanlığı’na destek sağlayacak.

Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, iki bakanlık arasında orman yangınlarıyla mücadelede yeni bir çalışma başlatılacak. Bu kapsamda TSK envanterindeki hava araçlarından uygun vasıfta olanların ek sistemlerle donatılarak gerektiğinde orman yangınlarıyla mücadelede kullanılması planlanıyor. TSK’ya ait hava araçlarından bazılarına esas görevlerini aksatmayacak şekilde ilave sistemler takılması, pilotlara orman yangınları ile mücadele kapsamında ek eğitimler verilmesi düşünülüyor. Böylelikle ihtiyaç halinde orman yangınlarında kullanılmak üzere ‘rezerv güç’ oluşturulabileceği değerlendiriliyor.

TSK uçaklarından ‘Yeşil Vatan’ savunması

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‘MEHMETÇİK’TEN YILDA 250 BİN FİDAN

TSK, çevrenin ve doğanın korunması için de çalışarak yılda ortalama 250 bin fidan dikiyor. Bakanlık kaynaklarınca bu fidanların ‘ordu malı’ şeklinde kayıt altına alındığı vurgulanırken, bunların takiplerinin de yapıldığı belirtildi. Ayrıca tüm askeri birliklerde ‘sıfır atık projesi’ de uygulanıyor. Bakanlık birimlerine sıfır atık ekipmanı yerleştirilerek, ‘Atık Geçici Depolama Alanları’ oluşturuldu. Buralarda ayrıştırılan atıklar, geri dönüşüme kazandırılmak üzere lisanslı firmalara ve belediyelere teslim ediliyor.

ÇAY POSASI DOĞAYA

Genelkurmay Başkanlığı Karargahı, Kara Kuvvetleri Muhabere Elektronik Bilgi Sistemleri (MEBS) Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı, Kara Harp Okulu Komutanlığı, 4’üncü Kolordu Komutanlığı ile 11’inci Ana İkmal Merkez Komutanlığı kışlalarına ‘kompost cihazları’ yerleştirildi. Çay posaları dahil mutfakta oluşan pişmemiş yemek artıkları toplanarak organik gübre yapılmak üzere bu ünitelere gönderilirken kompost üretimi de başladı.

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#TSK#Orman Yangınları#Yeşil Vatan

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