TSK, PKK-YPG terör örgütü hedeflerini imha etti

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Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinin Suriye sınırında yer alan Çiçekalan Hudut Karakoluna dün sabah saatlerinde düzenlenen ve 2 askerin şehit olduğu hain saldırı sonrası Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) terör hedeflerini imha ettiği görüntüler ortaya çıktı. Cep telefonlarıyla çekilen görüntülerde hedeflerin bir bir imha edildiği görüldü.



Şanlıurfa'nın Birecik ilçesi Çiçekalan Hudut Karakoluna PKK/YPG terör örgütü tarafından düzenlenen roketli saldırında Topçu Uzman Çavuş Uğurcan Cirnooğlu (29) ve Piyade Sözleşmeli Er Enes Gazi Özdemir (22) şehit düşerken 3 asker ise yaralanmıştı. Türk Silahlı Kuvvetlerinin hain saldırıya ateş destek vasıtalarıyla anında karşılık vermesi sonucu 13 terörist etkisiz hale getirilmişti