TSK yeni görüntüleri paylaştı: Terör kampları böyle vuruldu

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Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından şu paylaşım yapıldı:

Ülkemizi, milletimizi ve hudut güvenliğimizi tehdit eden teröristlere ait barınak, sığınak, mağara, tünel, mühimmat depoları, sözde karargâh ve eğitim kampları böyle yerle bir edildi!