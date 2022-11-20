TSK yeni görüntüleri paylaştı: Terör kampları böyle vuruldu

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Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından şu paylaşım yapıldı:
Ülkemizi, milletimizi ve hudut güvenliğimizi tehdit eden teröristlere ait barınak, sığınak, mağara, tünel, mühimmat depoları, sözde karargâh ve eğitim kampları böyle yerle bir edildi!
Ülkemizi, milletimizi ve hudut güvenliğimizi tehdit eden teröristlere ait barınak, sığınak, mağara, tünel, mühimmat depoları, sözde karargâh ve eğitim kampları böyle yerle bir edildi! #PençeKılıç 🇹🇷 pic.twitter.com/qHhYNrNIXb— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 20, 2022