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TSK Mehmetçik Vakfı’ndan kurban bağış bedeli: 5400 TL

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#TSK Mehmetçik Vakfı#Kurban#Bağış
TSK Mehmetçik Vakfı’ndan kurban bağış bedeli: 5400 TL
Oluşturulma Tarihi: Haziran 17, 2023 07:00

TSK Mehmetçik Vakfı vekâleten kurban temin ve kesim faaliyetini sürdürürken bir hisse bedelini 5 bin 400 TL, 275 ABD Doları ve 250 Euro olarak belirledi.

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Vakıf açıklamasında bağışlarla şehit yakınları, gazi ve engelli Mehmetçik ailelerine yardım edileceği belirtilerek şöyle denildi:

BAĞIŞ NASIL YAPILACAK

- “Vakfın anlaşmalı olduğu bankaların Türkiye genelindeki şubelerinin kurumsal tahsilat ekranları ile internet bankacılığını kullanarak ek ücret ödemeden veya Vakıf internet sitesi (www.mehmetcik.org.tr) üzerinden internet alışverişlerine açık kredi kartı aracılığıyla, Ankara’da Vakıf Genel Müdürlüğü ile Adana, Bursa, Erzurum, İstanbul, İzmir ve Samsun’daki Vakıf Temsilcilikleri ve Şirketleri vasıtasıyla makbuz karşılığı nakit ya da kredi kartı ile yapılabilir. Yurtdışından ise, Vakıf internet sitesi üzerindenkredi kartı ile online bağışa ek olarak, anlaşmalı banka şubelerinden de bağış yapılabilmektedir.

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- Bankalar aracılığı ile yurtiçinden son BAĞIŞ tarihi 27 Haziran Salı saat 12.30’dur. Yurtdışından döviz ile yapılacak bağışlar için son tarih 23 Haziran Cuma saat 16.00’dır. Vakıf online bağış sisteminden ise 28 Haziran Çarşamba saat 18.00’e kadar bağış kabul edilebilecektir.”

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#TSK Mehmetçik Vakfı#Kurban#Bağış

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