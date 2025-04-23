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TSK jetlerinden teröristlere havadan mesaj

Güncelleme Tarihi:

#TSK#Jet#PKK
TSK jetlerinden teröristlere havadan mesaj
Selçuk Böke
Oluşturulma Tarihi: Nisan 23, 2025 07:00

“Terörsüz Türkiye’ hedefi doğrultusunda terör örgütü PKK’nın, İmralı’dan yapılan kendisini fesh edip silah bırakması çağrısına uyması beklenirken, Türk Silahlı Kuvvetleri’nden de (TSK) dikkat çeken bir hamle geldi.

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Terörle mücadeleyi kararlılıkla devam eden TSK, bir taraftan da Irak’ın savaş uçaklarından bildiri atarak teröristlere “teslim olun” çağrısında bulundu. Terör örgütü elebaşının PKK’nın feshedilmesi yönünde açıklama yaptığı belirtilen Kürtçe bildiride, teslim olanların devletin affedici yaklaşımıyla karşılanacağı vurgulanarak, “Bu fırsatı kaçırmayın. Devlet affedicidir. Mağaralardan çıkın, insanca bir yaşam sürün” denildi.

JETLERDEN ATILDI

Irak’ın kuzeyinde Süleymaniye kırsalı ve Asos gibi bölgelerde bulunan teröristlere savaş uçağından atılan bildirilerde, “Abdullah Öcalan, örgütün kendini feshetmesini ve silahların bırakılmasını istedi. Bu fırsatı kaçırmayın. Kendinizi devletin adaletine bırakın. Bize güvenin, mağaralardan çıkın, insanca yaşayın, size yol gösterelim” denildi.

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Bildiride ayrıca, daha önce teslim olan PKK’lıların, Türk askerinin kendilerine yönelik tutumunu yansıtan ve sahadaki teröristlere “teslim olun” çağrısı yaptıkları mesajlarına yer verildi

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#TSK#Jet#PKK

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