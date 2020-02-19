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Gündem
Hasan DÖNMEZ-İbrahim KÖRDEMİRCİ/İDLİB (Suriye) , (DHA)
Haber Giriş: 19.02.2020 - 15:21,Son Güncelleme:/

TSK, İdlib kırsalında yeni mevziler hazırlıyor

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TSK, İdlib kırsalında yeni mevziler hazırlıyor

SURİYE’nin İdlib kenti kırsalında rejim ilerleyişini engellemek için Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yeni mevziler hazırlayarak, mevzileri ÇNR (Çok Namlulu Roket) ve fırtına obüsleriyle güçlendiriyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri, İdlib’de rejimin sivillere yönelik saldırıları ve ilerleyişini engellemek için cephe hattında çalışmalarını sürdürüyor. TSK, İdlib kırsalında birçok noktada hazırladığı mevzileri ÇNR (Çok Namlulu Roket) ve fırtına obüsleriyle güçlendiriyor. Türkiye’den TIR’larla getirilen iş makineleri mevziler kazarken; bölgeye mevziler için füze rampaları ve tanklar getiriliyor.

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