×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

TSK, heyelanın kapattığı Hakkari-Van yolunda panel köprü kuruyor

Güncelleme Tarihi:

#Hakkari- Van Karayolu#Hakkari#Van
TSK, heyelanın kapattığı Hakkari-Van yolunda panel köprü kuruyor
Oluşturulma Tarihi: Nisan 30, 2026 21:01

Hakkari- Van karayolunda meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşıma kapanan bölgede, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan çalışmalarda panel köprü için son aşamaya gelindi.

Haberin Devamı

Hakkari kent merkezine yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki Akçalı köyü yakınlarında 13 Nisan'da meydana gelen heyelanların ardından kapanan kara yolunda çalışmalar aralıksız sürdürülüyor. Karayolları 11’inci Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından Zap Suyu’nun karşı tarafında açılan alternatif servis yolunda sona yaklaşıldı. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından bölgede inceleme yapılırken, kurulacak panel köprünün zemin hazırlıklarının da tamamlandığı belirtildi.

İKİ AŞAMALI BİR PLAN ÜZERİNDE ÇALIŞIYORUZ'

Karayolları 11’inci Bölge Müdürü Demirhan Erol, heyelan sonrası yolun yeniden ulaşıma açılması için iki aşamalı plan üzerinde çalıştıklarını söyledi. Erol, ilk etapta Bağışlı köy yolunun onarılarak küçük araçların geçişine açıldığını, eş zamanlı olarak ise Zap Suyu’nun karşı kıyısında 2,5 kilometrelik alternatif servis yolunun yapımına başlandığını ifade etti.

Haberin Devamı

Servis yolunun, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından kurulacak panel köprü ile birleştirileceğini kaydeden Erol, “Panel köprünün lojistik hazırlıkları başladı. Hedefimiz, köprü kurulana kadar servis yolunu tamamlayarak trafiğe açmak." dedi.

Bölgede Karayolları ekiplerinin 54 iş makinesi ve 133 personelle gece gündüz çalışma yürüttüğünü belirten Erol, olumsuz hava ve arazi koşullarına rağmen çalışmaların planlanan şekilde ilerlediğini söyledi.

#Hakkari- Van Karayolu#Hakkari#Van

