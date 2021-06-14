TSK hastane vuran PKK’yı ateş altına aldı
Terör örgütü PKK/YPG’nin Suriye Afrin’de bir hastaneye düzenlediği, biri bebek 14 kişinin hayatını kaybettiği saldırının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Tel Rıfat’ta teröristlere ait hedefleri ateş altına aldı.
Fırtına obüslerinin de bulunduğu ateş destek vasıtalarıyla yapılan atışlarda teröristler tarafından kullanılan üç sözde karargâh binası ile bir barınak ve mevzinin imha edildiği, çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. Tel Rıfat bölgesinde sivillerin bulunduğu hastaneye yönelik saldırının detayları da ortaya çıktı. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, terör örgütü Afrin merkezi ve Şifa hastanesinin olduğu bölgeye çok namlulu roket atarlarla (ÇNRA) 8 atış yaptı. Saldırıların gerçekleştirildiği bölgeler hemen tespit edilerek vuruldu. Öte yandan son 5 ay içinde teröristlerin bölgeye saldırılarında 22 sivilin öldüğü öğrenildi.
Kripto Para Piyasaları için Bigpara