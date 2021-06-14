TSK hastane vuran PKK’yı ateş altına aldı

Fırtına obüslerinin de bulunduğu ateş destek vasıtalarıyla yapılan atışlarda teröristler tarafından kullanılan üç sözde karargâh binası ile bir barınak ve mevzinin imha edildiği, çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. Tel Rıfat bölgesinde sivillerin bulunduğu hastaneye yönelik saldırının detayları da ortaya çıktı. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, terör örgütü Afrin merkezi ve Şifa hastanesinin olduğu bölgeye çok namlulu roket atarlarla (ÇNRA) 8 atış yaptı. Saldırıların gerçekleştirildiği bölgeler hemen tespit edilerek vuruldu. Öte yandan son 5 ay içinde teröristlerin bölgeye saldırılarında 22 sivilin öldüğü öğrenildi.

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