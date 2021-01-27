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ANKARA
Haber Giriş: 27.01.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

TSK bir yıl daha Aden’de

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TSK bir yıl daha Aden’de
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Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) deniz unsurlarının, korsanlara karşı Aden Körfezi, Somali karasuları ve açıkları, Arap Denizi ve mücavir bölgelerdeki görev süresinin bir yıl daha uzatılmasına dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi.

TSK deniz unsurları bölgede 2009’dan bu yana deniz haydutluğu, silahlı soygun eylemleri ve denizde terörizme karşı görev alıyor. 10 Şubat 2020’den itibaren görev süresi bir yıl daha uzatıldı. TSK, görev bölgesinde korsanlara göz açtırmazken, deniz haydutları bu bölgenin dışında kalan Batı Afrika kıyılarında 15 Türk denizciyi kaçırdı.

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