TSK bir yıl daha Aden’de

TSK deniz unsurları bölgede 2009’dan bu yana deniz haydutluğu, silahlı soygun eylemleri ve denizde terörizme karşı görev alıyor. 10 Şubat 2020’den itibaren görev süresi bir yıl daha uzatıldı. TSK, görev bölgesinde korsanlara göz açtırmazken, deniz haydutları bu bölgenin dışında kalan Batı Afrika kıyılarında 15 Türk denizciyi kaçırdı.