‘TSK Afrin’de PKK’ya operasyon başlattı’

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Şırnak’taki 23. Piyade Tümen Komutanlığı’nda yaptığı açıklamada Afrin’de terör örgütü PKK’nın sivilleri hedef alan ve 5 sivilin hayatını kaybettiği, 34 sivilin de yaralandığı saldırıya karşı operasyonların başlatıldığını duyuran Akar, şunları söyledi: “İlgili birlik komutanlıkları, karşı operasyonları başlatıp, hedefleri yoğun şekilde ateş altına alarak şu ana kadar 18 teröristi etkisiz hale getirdiler. Sayının artmasını bekliyoruz. Saldırılar Tel Rıfat bölgesinden gerçekleşti. Bu konuda muhataplarımız olan ülkelerle mutabakatlarımız var. Bu ülkelerin taahhütlerini bir an önce yerine getirmelerini bekliyoruz.”

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin PKK/PYD terör örgütüne temsilcilik açtırmasına da tepki gösteren Akar, “Kıbrıslı kardeşlerimize karşı birtakım eylemler yapabileceklerini düşünüyorlarsa bunlar boş hayallerdir. Sonuçlarının ağır olacağını şimdiden görsünler” uyarısında bulundu. Akar, İran sınırından Türkiye’ye kaçak girişler yapıldığına dair sosyal medyada yayınlanan görüntüler için de “Tamamı dezenformasyon” dedi.