‘TSK Afrin’de PKK’ya operasyon başlattı’

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
İsrail ile yeni dönem... 13 yıl sonra sürpriz telefonİsrail ile yeni dönem... 13 yıl sonra sürpriz telefon#Türkiye
Galatasaray kulislerini sallayan iddia Buluştular, Terim 5 isimle geliyorGalatasaray kulislerini sallayan iddia! Buluştular, Terim 5 isimle geliyor#Galatasaray
Hemen olup kurtulayım diyenler var... Omicronda en büyük tehlike: REHAVET'Hemen olup kurtulayım diyenler var...' Omicron'da en büyük tehlike: REHAVET#Omicron
1987 kışı gibi olur mu Uzmanlar kara kışı yorumladı1987 kışı gibi olur mu? Uzmanlar kara kışı yorumladı#Kar
Küçük felaket: Davutoğlu ile müttefik olmakKüçük felaket: Davutoğlu ile müttefik olmak#Davutoğlu
Yine o haritaYine o harita#Nadine Maenza
Genç hostesin Gazapizm davasında sıra eski nişanlıdaGenç hostesin 'Gazapizm davası'nda sıra eski nişanlıda#Selin Sinem Dalkılıç
Sinema tarihini değiştiren çıplak fotoğraf skandalı... O pembe elbisenin hikayesiSinema tarihini değiştiren 'çıplak fotoğraf skandalı'... O pembe elbisenin hikayesi!#Marilyn Monroe
Hipoglisemiyi ciddiye alınHipoglisemiyi ciddiye alın#Hipoglisemi
Öğrenci evi davalık oldu Evimi pansiyon gibi kullanıyorlar...Öğrenci evi davalık oldu! 'Evimi pansiyon gibi kullanıyorlar...'#Ev Sahibi
Mario Balotelliye milli takım müjdesi ve transfer iddiası Gidiyor muMario Balotelli'ye milli takım müjdesi ve transfer iddiası! Gidiyor mu?#Mario Balotelli
ABDli milyarder koleksiyoncu çalmıştı... Hepsi geri alındı Türkiyede sergilenecekABD'li milyarder koleksiyoncu çalmıştı... Hepsi geri alındı! Türkiye'de sergilenecek#Tarihi Eser
KKTCli Bakan Ataoğlu hastaneye kaldırıldıKKTC'li Bakan Ataoğlu hastaneye kaldırıldı!#Fikri Ataoğlu
Ömür hemşirenin vasiyeti yerine getirildi: Acı veda... Katil tutuklandıÖmür hemşirenin vasiyeti yerine getirildi: Acı veda... Katil tutuklandı!#Kartal
Rusya - Ukrayna gerilimi Cumhurbaşkanı Erdoğan: Barış için arabulucu olabilirizRusya - Ukrayna gerilimi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Barış için arabulucu olabiliriz#Cumhurbaşkanı Erdoğan
HABERLERGündem Haberleri

‘TSK Afrin’de PKK’ya operasyon başlattı’

#TSK#PKK#Operasyon
‘TSK Afrin’de PKK’ya operasyon başlattı’

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, dün beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanlarıyla birlikte sınır hattında denetlemelerde bulundu.

Haberin Devamı

Şırnak’taki 23. Piyade Tümen Komutanlığı’nda yaptığı açıklamada Afrin’de terör örgütü PKK’nın sivilleri hedef alan ve 5 sivilin hayatını kaybettiği, 34 sivilin de yaralandığı saldırıya karşı operasyonların başlatıldığını duyuran Akar, şunları söyledi: “İlgili birlik komutanlıkları, karşı operasyonları başlatıp, hedefleri yoğun şekilde ateş altına alarak şu ana kadar 18 teröristi etkisiz hale getirdiler. Sayının artmasını bekliyoruz. Saldırılar Tel Rıfat bölgesinden gerçekleşti. Bu konuda muhataplarımız olan ülkelerle mutabakatlarımız var. Bu ülkelerin taahhütlerini bir an önce yerine getirmelerini bekliyoruz.”

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin PKK/PYD terör örgütüne temsilcilik açtırmasına da tepki gösteren Akar, “Kıbrıslı kardeşlerimize karşı birtakım eylemler yapabileceklerini düşünüyorlarsa bunlar boş hayallerdir. Sonuçlarının ağır olacağını şimdiden görsünler” uyarısında bulundu. Akar, İran sınırından Türkiye’ye kaçak girişler yapıldığına dair sosyal medyada yayınlanan görüntüler için de “Tamamı dezenformasyon” dedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#TSK#PKK#Operasyon

BAKMADAN GEÇME!

Sinema tarihini değiştiren çıplak fotoğraf skandalı... O pembe elbisenin hikayesi

Sinema tarihini değiştiren 'çıplak fotoğraf skandalı'... O pembe elbisenin hikayesi!

#Marilyn Monroe
Hemen olup kurtulayım diyenler var... Omicronda en büyük tehlike: REHAVET

'Hemen olup kurtulayım diyenler var...' Omicron'da en büyük tehlike: REHAVET

#Omicron
Galatasarayda büyük pişmanlık Kiralık giden oyuncular şov yapıyor...

Galatasaray'da büyük pişmanlık! Kiralık giden oyuncular şov yapıyor...

#Galatasaray

BAKMADAN GEÇME!

Sinema tarihini değiştiren çıplak fotoğraf skandalı... O pembe elbisenin hikayesi

Sinema tarihini değiştiren 'çıplak fotoğraf skandalı'... O pembe elbisenin hikayesi!

#Marilyn Monroe
Hemen olup kurtulayım diyenler var... Omicronda en büyük tehlike: REHAVET

'Hemen olup kurtulayım diyenler var...' Omicron'da en büyük tehlike: REHAVET

#Omicron
Galatasarayda büyük pişmanlık Kiralık giden oyuncular şov yapıyor...

Galatasaray'da büyük pişmanlık! Kiralık giden oyuncular şov yapıyor...

#Galatasaray