TSİ ne demek?

TSİ, yaygın kullanımda iki farklı anlamda karşılaşılan bir ibaredir. Bunlar motor türü ve zaman vurgusu manası taşımaktadır;

TSİ, genellikle zaman kavramı olarak karşılaşılan bir kısaltmadır. Açılımı ise 'Türkiye Saati İle' şeklindedir. Çoğunlukla ise yurtdışında gerçekleşen canlı yayınların Türkiye'deki saat farkını tanımlamak için kullanılır.

TSİ, diğer taraftan bir motor türünü tanımlamaktadır. Açılımı ise 'Turbo Spercharger İnjektion' şeklindedir. TSİ motor, çift şarjlı ve direkt enjeksiyonlu motor olarak tanımlanır.

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