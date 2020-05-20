Try Ne Demek? Try Kelimesinin Türkçe Anlamı Nedir?

Try kelimesi birkaç farklı manaya gelir. Kullanıldıkları yere ve aldıkları eke göre anlamları değişiklik gösterebilir. Try kelimesinin bilinen ve çok sık kullanılan anlamı ise uğraşmak, çalışmak kelimeleridir.

Try Ne Demek?

Try kelimesinin anlamlarını öğrenmek oldukça kolaydır. Kelimenin farklı anlamları bulunur. Bunlar uğraşmak, çalışmak, teşebbüs etmek, kalkışmak, denemek, tecrübe etmek, imtihan etmek, sınamak, araştırmak, yargılamak, muhakeme etmek, tetkik etmek, tahkik etmek anlamlarını barındırmaktadır. Ayrıca hukuk alanında yargılamak anlamı taşımaktadır.

Try kelimesi kullanıldığı kelimeler itibari ile farklı anlamlara bürünür. Bu anlamlar şu şekildedir:

Trying: Yorucu, sabır tüketici ve sıkıcı

Trysail: Yelken

Tryout: Kabiliyet yeteneği

Tryst: Buluşma sözü, randevu ve buluşma yeri.

Try kelimesi en çok çalışmak ve denemek anlamlarında kullanılmaktadır. Fakat farklı ek ve kelimeler eklenerek cümle içerisinde başka anlamlara da gelebilir.