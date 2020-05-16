Try Ne Demek? Try Kelimesinin Türkçe Anlamı Nedir?
İngilizce çoğu kişiler tarafından sık kullanılan bir dildir. Bu sebeple bazı kelimelerin anlamları merak uyandırmaktadır. Try kelimesi ise bunlardan birisidir. Sizde kelimenin anlamını öğrenebilir ve cümle içerisinde kullanabilirsiniz. Peki Try ne demek? Try kelimesinin Türkçe anlamı nedir sorularının cevaplarını sizler için derledik.
Try kelimesi birkaç farklı manaya gelir. Kullanıldıkları yere ve aldıkları eke göre anlamları değişiklik gösterebilir. Try kelimesinin bilinen ve çok sık kullanılan anlamı ise uğraşmak, çalışmak kelimeleridir.
Try Ne Demek?
Try kelimesinin anlamlarını öğrenmek oldukça kolaydır. Kelimenin farklı anlamları bulunur. Bunlar uğraşmak, çalışmak, teşebbüs etmek, kalkışmak, denemek, tecrübe etmek, imtihan etmek, sınamak, araştırmak, yargılamak, muhakeme etmek, tetkik etmek, tahkik etmek anlamlarını barındırmaktadır. Ayrıca hukuk alanında yargılamak anlamı taşımaktadır.
Try kelimesi kullanıldığı kelimeler itibari ile farklı anlamlara bürünür. Bu anlamlar şu şekildedir:
Trying: Yorucu, sabır tüketici ve sıkıcı
Trysail: Yelken
Tryout: Kabiliyet yeteneği
Tryst: Buluşma sözü, randevu ve buluşma yeri.
Try kelimesi en çok çalışmak ve denemek anlamlarında kullanılmaktadır. Fakat farklı ek ve kelimeler eklenerek cümle içerisinde başka anlamlara da gelebilir.
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