Truvalı Aeneas yola çıkıyor

EDREMİT Belediyesi, Aeneas Kültür Rotası ile ilgili yürütülen çalışmalar kapsamında, Aeneas’ın mitolojik hikâyesi ve efsanevi yolculuğunu, Avrupa Konseyi’nin barış, kültürler arası diyalog ve uluslararası kardeşlik prensipleri ve değerlerine göre şekillendirildi. Çalışmalar kapsamında 272 sayfalık proje dosyası hazırlanarak Avrupa Konseyi’ne sunuldu.

YUNANİSTAN, TUNUS, İTALYA

Edremit Belediyesi, Strasbourg’da Avrupa Konseyi Genişletilmiş Kısmi Antlaşması (EPA) Genel Kuruluna Aeneas Kültür Rotası projesine ilişkin bir sunum yaptı. Sunumun ardından 29 Nisan’da Avrupa Konseyi Kültür Rotaları 2021/2022 değerlendirme döneminde, Avrupa’nın farklı ülkelerinden başvuran 17 proje ele alındı. Aeneas Kültür Rotası, komisyondan tescil kazanan beş kültür rotası içinde ilk sırada ve en başarılı proje olarak seçildi. Yunanistan, Tunus, Arnavutluk ve İtalya’nın belediye ve yerel kurumları ile yapılan işbirliği sonucunda hazırlanan proje, Avrupa Konseyi’nin 40 tescilli Kültür Rotası arasında Türkiye’den ilk kültür rotası oldu.

YILDA BİNLERCE TURİST

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan tescille ilgili şöyle dedi: “Aeneas Kültür Rotası, Avrupa Konseyi Kültür Rotası ünvanına layık görülerek Edremit’in ve rotada bulunan diğer noktaları yılda binlerce yabancı turist tarafından en fazla tercih edilen kültürel ve en prestijli turistik destinasyonları arasına girmek, AB’nin Kültür Rotaları programına ayırdığı özel fon ve finansman imkânlarından bundan sonra faydalanabilmek demek.”

ANTANDROS’UN SİMGESİ MOZAİKLER

Edremit’te bulunan Antandros antik kentinin kazı çalışmaları içindeki önemli alanlardan birini ‘Yamaç Ev’ olarak da adlandırılan Roma villası oluşturuyor. Yamaç Ev özellikle taban mozaikleri ve freskolarıyla dikkat çekiyor.

TRUVALI AENEAS’IN ROTASI

Proje, M.Ö. 1’inci yüzyılda yazılmış, Troya’dan kaçan Aeneas tarafından Roma’nın kuruluş hikâyesini anlatan Aeneid Destanı’na dayanıyor. Destanda Troya’nın yıkılışı ve Troyalıların Prens Aeneas önderliğinde büyük savaş sonrası yeni bir başlangıç için yolculukları ve bir dönem Avrupa’nın en önemli güçlü yerleşimlerinden olan Roma ve Roma İmparatorluğu’nun kuruluşu aktarılıyor. Projeyle de Aeneid destanında bahsedilen Truvalı kahraman Aeneas’ın uğradığı limanlar ve arkeolojik bölgeler konu ediniliyor. Aeneas’ın Türkiye’de Antandros’tan (Edremit’teki antik kent) başlayan ve İtalya’nın Lazio kıyılarına uzanan efsanevi yolculuğunun izi takip ediliyor.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara