Trump’tan tören arifesinde İran’a yeni tehdit: ‘Hoşuma gitmezse bombaları bırakırız’

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Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile görüşmesinin basına açık kısmında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, piyasaların yükselişe ve petrol fiyatının düşüşe geçtiğini vurgulayarak, “Hürmüz Boğazı açılacak. Kısmi olarak açıldı. Yakında, yarın ya da sonraki gün tamamen açılacak” şeklinde konuştu. Trump ayrıca “Hoşuma gitmezse, uygun şekilde davranmazlarsa, başlarının tam ortasına bombaları bırakırız” dedi. Paris’te havalimanında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Trump, İran’ın sınırlı sayıda da olsa balistik füzelere sahip olmasının kendisini rahatsız etmeyeceğini ifade etti.

ANLAŞMA KASTEN ‘MUĞLAK’ BIRAKILDI

Amerikan yayın kuruluşu CNN ise ABD’li yetkililerin mutabakatın metnini ilerleyen süreçteki müzakerelere elverişli bir zemin oluşturmak için kasıtlı olarak “muğlak tuttuğunu” iddia etti. ABD’li bir yetkili, “mutabakatın diline çok fazla anlam yüklenmemeli” ifadesini kullanarak, metni “siyasi belge” olarak nitelendirerek, “Belgede temel olarak yaptırımları kaldıracağımızı, nükleer bir anlaşma yapacağımızı ve dondurulmuş fonları serbest bırakacağımızı söylüyor. Ama yaptırımları ne zaman kaldıracağımız ilerlemeye bağlı, fonları ise mekanizmalar üzerinde anlaştıktan sonra serbest bırakacağız” diye konuştu. Metne dair bazı maddeler medyaya sızsa da anlaşmanın içeriğine dair resmi duyurunun yarın düzenlenecek törenin ardından yapılması bekleniyor.

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İSRAİL’DE İHANET DUYGUSU

Öte yandan İsrail basını, İran’la mutabakata varan Trump’ın İsrail’e ‘ihanet ettiğini’, bölge ülkelerinin bundan sonra Washington’a güvenerek ‘yalnız bırakılmış’ bir Tel Aviv yönetimiyle normalleşme adımı atmayacağını yazdı. Yedioth Ahronot gazetesinde Boaz Haetzni imzasıyla çıkan görüş yazısında, “Artık yeni İbrahim Anlaşmaları olmayacak çünkü Suudi Arabistan ve diğer ülkeler, Washington’daki çürük tahtaya bel bağlayacak kadar deli değiller” ifadesine yer verirken Amerikan kampına katılarak ‘risk alan’ bölge ülkelerinin artık İsrail ile normalleşmeye yanaşmayacağını ifade etti. İsrail’in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, ABD ile İran arasında sağlanan mutabakata rağmen Tahran yönetimini devirmeye çalışacaklarını söyledi.

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İMZALAR ATILDI TÖREN YARIN: TRUMP DA KATILABİLİR

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD ve İran arasında 15 Haziran’da varılan anlaşmanın mutabakat zaptının dün imzalandığını ve anlaşmanın resmi olarak yürürlüğe girdiğini duyurdu. Axios haber sitesi de G7 Zirvesi için Fransa’da bulunan ABD Başkanı Donald Trump’ın dün Versailles Sarayı’nda Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile akşam yemeği sırasında anlaşmayı bizzat imzaladığını, metnin imzalı kopyasının fotoğrafının İranlılara ve arabuluculara iletildiğini yazdı. Bu arada Bekayi, yarın İsviçre’de gerçekleştirilmesi beklenen imza törenine İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve ABD Başkanı Donald Trump’ın katılma olasılığının değerlendirildiğini söyledi. Trump da G7 Liderler Zirvesi’nin kapanışında imza törenine katılımı sorulduğunda “Belki kalabilirim” cevabını vermişti.

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LÜBNAN’DA TEMKİNLİ İYİMSERLİK HÂKİM

ABD ve İran arasında 15 Haziran’da sağlanan ve Lübnan’ı da kapsadığı açıklanan mutabakat, haftalardır bombardımanlar ve zorunlu göç nedeniyle evlerinden uzak kalan bir milyona yakın Lübnanlı için yeniden dönüş umudu doğurdu. Özellikle Litani Nehri’nin güneyindeki sınır hattında yaşayan aileler, evlerinin durumunu görmek ve arazilerini kontrol etmek amacıyla beldelerine yöneldi. Ancak aileler, büyük umutlarla döndükleri köylerde yıkılmış evler, kullanılamaz hale gelen iş yerleri ve saldırıların izleriyle karşılaşıyor. Evlerine dönmenin sevincini yaşayan aileler, bir yandan yıkılan ev ve iş yerlerini nasıl yeniden ayağa kaldıracaklarını düşünürken, diğer yandan sağlanan mutabakatın kalıcı barışın önünü açmasını umut ediyor.