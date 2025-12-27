×
Trump’tan Putin’e Zaporojye teklifi: ‘Nükleer santralda kripto para üretelim’

#Trump Putin Kripto Para#Ukrayna Barış Görüşmeleri#Zaporojye Nükleer Santral
Trump’tan Putin’e Zaporojye teklifi: ‘Nükleer santralda kripto para üretelim’
Nerdun HACIOĞLU
Oluşturulma Tarihi: Aralık 27, 2025 07:00

Ukrayna barış görüşmelerinde uzlaşı sağlanamayan kritik alanlardan biri olan Zaporojye Nükleer Santralı’nın savaş sonrası durumuyla ilgili tartışmalarda yeni bir iddia ortaya atıldı. Rus medyasına göre ABD Başkanı Trump Moskova’ya “santralda veri merkezi kurup kripto para madenciliğinde kullanalım” teklifini yaptı.

GÖREVE geldiği günden bu yana Rusya lideri Vladimir Putin’in Ukrayna savaşını bitirmek için uluslararası hukukla bağdaşmayan isteklerine alan açtığı için eleştirilen ABD Başkanı Donald Trump’ın, Ukrayna barışı kapsamında Zaporojye Nükleer Santralı için ticari bir teklifte bulunduğu ortaya çıktı. Rus medyasına yansıyan haberlere göre Trump, Zaporojye’de kripto para madenciliği yapmak istiyor.

Önceki gün Moskova’da, Rusya’nın önde gelen iş insanları ve oligarklarla bir araya gelen Putin, ABD Başkanı Trump’ın, Ukrayna’dan alınacak Zaporojye santralında Bitcoin madenciliği yapmayı hedeflediğini söyledi. Putin’in Rus oligarklarla yaptığı toplantı basına kapalı olmasına rağmen, Rus Kommersant gazetesinin Kremlin çevrelerine yakın muhabiri Andrey Kolesnikov, Putin’in Rusya ekonomisinin geleceği için umutlu bir adım olarak, ABD ile Ukrayna’dan alınacak Zaporojye nükleer santralında Bitcoin madenciliği yapmayı önerdiğini aktardı.

UKRAYNA DEVRE DIŞI

Kolesnikov’un haberine göre, Putin iş insanlarıyla yaptığı toplantıda, Zaporojye nükleer santralının Ukrayna barış anlaşmasında büyük bir öneme sahip olduğunu ve bu santralın, Ukrayna’dan alınarak ABD ve Rusya’nın ortak kontrolüne geçmesinin görüşüldüğünü belirtti. Trump ve ekibinin barış anlaşması sonrası burada bir veri merkezi kurarak, enerji tüketimi yüksek kripto para madenciliği yapmayı planladığını vurgulayan Kolesnikov, Rusya tarafının santral üzerinde ikili kontrol için ısrar ederken, Trump’ın ek olarak üretilecek elektrik enerjisinin bir kısmının yine Ukrayna’ya verilmesini savunduğunu aktardı.

AVRUPA’NIN EN BÜYÜĞÜ

6 nükleer reaktörle Avrupa’nın en büyüğü olan Zaporojye Nükleer Santralı, savaştan önce yıllık 40 milyar kilovat saat elektrik üretim kapasitesiyle Ukrayna’nın enerji ihtiyacının yüzde 20’sini tek başına karşılıyordu. Santralın bu büyük enerji kapasitesi kripto para madenciliği alanında Rusya-ABD ortaklığına avantaj sağlayabilir. Ancak bu durum, Bitcoin’in toplam arzını artırmak ya da ağ üzerinde kontrol sağlamak anlamına gelmiyor; yalnızca yüksek enerji gerektiren madencilik faaliyetlerinde maliyet ve rekabet gücü açısından bir üstünlük sunuyor. Savaşın başlamasından kısa süre sonra Mart 2022’de Rus güçleri tarafından işgal edilerek Moskova tarafından Rusya’nın malı ilan edilen santralın şu anda tüm reaktörleri durdurulmuş vaziyette. Anlaşmaya varıldıktan sonra Rus nükleer yakıtı kullanılarak yeniden çalıştırılması planlanan santralın durumu devam eden barış görüşmelerinde toprak tavizleriyle birlikte uzlaşılamayan kritik alanlardan biri. 

ZELENSKİ YARIN TRUMP İLE GÖRÜŞECEK

UKRAYNA Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, barış görüşmeleri kapsamında ABD Başkanı Donald Trump’la görüşmek üzere ABD’ye gidiyor. Görüşmelere ilişkin hafta ortası yaptığı açıklamada, toprak tavizi ve Zaporojye Nükleer Santralı’nın akıbetiyle ilgili maddelerde uzlaşma sağlanamadığını belirterek, bu konuların “liderler seviyesinde” tartışılması gerektiğini söyleyen Zelenski, yarın Florida’daki Mar-a-Lago yerleşkesinde Trump ile bir araya gelecek. Önceki gün de Trump’ın özel temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner ile telefon görüşmesi yapan Zelenski, yaklaşık bir saat süren görüşmenin “gerçek bir barışı daha da yakınlaştırmak için yeni fikirler” ortaya çıkardığını kaydetti. Zelenski, Trump ile yapacağı görüşmeyle ilgili, “Yeni yıla kadar birçok şey karara bağlanabilir” ifadelerini kullandı.

